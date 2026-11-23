Цезарь, «Наутилус Помпилиус» и 103 пятёрки: как девятиклассник из Великолукского района победил в «Губернаторском дневнике»

09:45, 23 ноября 2026, ПАИ

Ученик девятого класса Борковской школы филиала Пореченской средней школы Великолукского района Владимир Ткаченко стал лучшим в возрастной группе 8–10-х классов региональной акции «Губернаторский дневник». За сентябрь и октябрь он заработал 103 пятёрки. За этой цифрой не просто отличная учёба, а увлечённый человек с большими планами.

«С первого класса сын очень хорошо учится, сам всего добивается, мы редко помогаем», – рассказала мама Мария Владимировна.

Он уже пробовал силы во Всероссийской олимпиаде по географии, а на этой неделе ему предстоит испытание по истории. В планах – обществознание (раздел «Право») и физика.

Главная страсть Володи – история и международная политика.

«Моё главное увлечение – история XX века. Он сложный, насыщенный событиями, поэтому и интересный», – отметил девятиклассник. Он с удовольствием читает «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря, ему близок Марк Аврелий, а из истории Нового времени – Иммануил Кант.

«Очень хочется быть политологом. Хочу поступать в МГУ на исторический факультет, уже просматриваю вузы, консультируюсь, читаю информацию на форумах», – поделился он.

Владимир – человек разносторонне развитый, он ещё и музыкант: играет на гитаре, синтезаторе и ударной установке, сам сочиняет музыку. Начал с гитары, учился онлайн.

«Нравится рок и металл, из русского рока выделю «Наутилус Помпилиус» и «Кино», из зарубежного – «Битлз» и «Роллинг Стоунз», – рассказал Владимир Ткаченко.

Инициатором участия в акции «Губернаторский дневник» стала мама мальчика. И результат оправдал надежды, Владимир Ткаченко вошёл в тройку лидеров акции. Впереди встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в конце учебного года.

Напомним, следующий сбор заявок стартует в марте 2027 года по итогам ноября – февраля, о чём организаторы сообщат дополнительно и подробно.

Все подробности, а также бланки участников – в официальной группе акции «Губернаторский дневник» в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, что государственный медиахолдинг Псковской области уже много лет является организатором акции «Губернаторский дневник». Со всеми новостями о конкурсе также можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.