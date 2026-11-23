Многодетным матерям разрешили учитывать в пенсионном стаже уход за всеми детьми

09:29, 23 ноября 2026, ПАИ

С 2026 года при назначении пенсии многодетным матерям учитывают периоды ухода за всеми детьми до достижения ими полутора лет. Раньше в стаж включали уход максимум за четырьмя детьми, то есть не более шести лет в общей сложности, сообщили ПАИ в псковском отделении Соцфонда РФ.

За полтора года ухода за детьми начисляют следующие пенсионные коэффициенты: за первого ребёнка – 2,7; за второго – 5,4; за третьего и каждого последующего – 8,1.

Новые правила распространяются как на женщин, которые только оформляют пенсию, так и на тех, кто уже её получает. Для мам с пятью и более детьми, вышедших на пенсию ранее, Социальный фонд проводит перерасчёт автоматически. При необходимости заявление можно подать через «Госуслуги».

Есть несколько важных условий. Период ухода за ребёнком включат в страховой стаж, если до или после него у женщины был хотя бы один день официальной работы. Если уход совпадал с трудовой деятельностью, специалисты СФР выберут вариант, который выгоднее для размера пенсии.

Будущим пенсионеркам отдельно обращаться за учётом этих периодов не нужно – их включат при назначении пенсии автоматически.

Проверить, все ли дети учтены, можно в выписке из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах». Если в ней не указаны пятый или шестой ребёнок, необходимо обратиться в Социальный фонд с подтверждающими документами. Если уведомление о перерасчёте уже назначенной пенсии не поступило, можно самостоятельно подать заявление через «Госуслуги».