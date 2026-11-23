В детских садах будут проверять температуру у детей, родителей и сотрудников
При входе в дошкольные учреждения рекомендуется проверять температуру бесконтактным способом. Такая мера нужна, чтобы не допускать в детские сады людей с признаками инфекционных заболеваний.
Речь идёт не только о воспитанниках, но и об их родителях, законных представителях, сотрудниках и посетителях. Об этом говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
Кто именно будет отвечать за измерение температуры, каждое дошкольное учреждение определит самостоятельно – это закрепят во внутренних документах.
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