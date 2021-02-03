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Общество

Псковский социально-экономический лицей огородят забором в этом году

У Социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова до конца года появится ограждение. Об этом стало известно во время личного приёма граждан губернатором 3 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Во время приёма был решен вопрос об устройстве ограждения территории лицея. Губернатор поручил главе администрации города Александру Братчикову обеспечить выполнение работ до начала следующего учебного года.

«Занимаясь благоустройством и ремонтом городской инфраструктуры, надо в первую очередь думать о безопасности учебных учреждений, безопасности дорожного движения вблизи учебных учреждений», — отметил Михаил Ведерников.

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