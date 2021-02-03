Проблему с водопроводом решат на улице Подвишенской в Пскове

17:21, 03 февраля 2021, ПАИ

В Пскове на улице Подвишенской решат проблему с водопроводом. Об этом стало известно во время личного приёма граждан губернатором 3 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пскович обратился к властям с просьбой провести реконструкцию водопроводных сетей на улице Подвишенской.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что в этом году в планах поставить новый водопровод протяжённостью 200 метров с установкой трёх колодцев.

Средства на проведение строительно-монтажных работ заложены в рамках подпрограммы «Чистая вода Псковской области».

«Надо обязательно сделать, по возможности оперативно - обращений от граждан очень много. В случае аварийных ситуаций воду отключают сразу на несколько дней. Там проживает много пенсионеров, которые испытывают серьезные неудобства. Оставляю вопрос на контроле до полного его решения», — отметил глава региона.