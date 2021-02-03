Минимальный набор продуктов в Псковской области оказался самым дешёвым на Северо-Западе

17:10, 03 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области зафиксирована минимальная в Северо-Западном федеральном округе стоимость минимального набора продуктов питания. Она составляет 4651,87 рубля, пишет мурманское издание «Би-порт» со ссылкой на данные статистики.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге минимальный набор продуктов стоит 5083 рубля, в Карелии – 5125,42 рубля, в Республике Коми – 5188,56 рубля, в Архангельской области – 5489 рублей, в Вологодской области – 4727,86 рубля, в Калининградской области – 4912,76 рубля, в Новгородской области – 4685,95 рубля, в Ленинградской области – 5072,86 рубля, в Мурманской - 5561,33 рубля. Максимальная же стоимость зафиксирована в самом малонаселённом субъекте страны – Ненецком автономном округе – 6602,87 рубля.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров в Псковской области составила 15 909,88 рубля (меньше только в соседней Новгородской области), в Карелии - 17 928,84 рубля, в Республике Коми – 18 386,46 рубля, в Архангельской области – 18 420,65 рубля, в Вологодской области – 16 911,53 рубля, в Калининградской области – 17 288,36 рубля, в Новгородской области – 15 385,05 рубля, в Ленинградской области – 17 278,97 рубля, в Санкт-Петербурге – 18 431,13 рубля. Лидером оказался Ненецкий АО с 21 202,27 рубля.