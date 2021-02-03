Фонари уличного освещения установят в великолукской деревне в 2021 году

17:33, 03 февраля 2021, ПАИ

В 2021 году в великолукской деревне установят фонари уличного освещения. Об этом стало известно во время личного приёма граждан губернатором 3 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Местный житель обратился к губернатору с проблемой отсутствия освещения в деревне Першино Великолукского района.

Фонари уличного освещения будут установлены в этом году на автомобильной дороге Першино – Ваши. В частности, на двух участках общей протяженностью 400 метров.

Также в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют участок данной автодороги. Контракт на проведение работ уже был заключён.

Михаил Ведерников призвал активизировать прокладку наружного освещения, чтобы до осени всё было готово.