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Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году

Семь физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) начнут строить в Псковской области в этом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России» со ссылкой на заместителя председателя Псковского областного Собрания, регионального координатора партийного проекта «Детский спорт» Юрия Сорокина.

Он отметил, что из семи этих ФОКОТов три будут возведены в рамках партийного проекта «Детский спорт», они появятся в Пскове, Великих Луках и Новоржеве. А в Стругах Красных, Дно, Дедовичах и в деревне Писковичи Псковского района появятся аналогичные объекты в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

«По некоторым объектам уже готова проектно-сметная документация, по ряду объектов она появится в первом квартале текущего года. В каждом из ФОКОТов будут оборудованы беговые дорожки, установлены различные спортивные снаряды, и в обязательном порядке – футбольное поле. Кроме того, на некоторых комплексах мы дополнительно предусматриваем создание хоккейных коробок. Стоимость возведения одного объекта составляет от 20 до 36 млн рублей, в зависимости от конфигурации», – рассказал Юрий Сорокин.

По мнению регионального координатора партийного проекта «Детский спорт», для Псковской области ФОКОТы крайне необходимы.

«По опыту предыдущих лет мы замечаем, что в муниципалитетах они становятся центрами притяжения жителей, помогают нам привлекать к занятию спортом и детей, и взрослых. Сейчас наша задача – возвести эти объекты в срок при максимальном качестве, поэтому вместе с коллегами по партии, по депутатскому корпусу, с представителями органов муниципальной власти мы будем вести контроль за реализацией этих проектов: выезжать на места строительства и вместе добиваться решения всех возникающих вопросов», – отметил Юрий Сорокин.

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