Причины задержки автобусов в Пскове назвал Борис Елкин

17:59, 03 февраля 2021, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин назвал три основные причины опоздания автобусов в Пскове, пишет «Комсомольская правда – Псков».

Одной из причин задержки автобусов стали кратковременные изменения в расписании.

«Расписание есть на остановках, но предприятие не всегда успевает в соответствии с контрактом оперативно обновить все таблички в городе единовременно», – отметил Елкин, добавив, что о новом расписании целесообразно сообщать через СМИ и на сайте «Псковпассажиравтотранса».

Также спикер добавил, что автобус может задерживаться из-за перекрытия дорог или ремонта. Кроме того, как отметил Елкин, в этом году из-за снежной зимы люди стали аккуратнее ездить, что приводит к замедлению движения общего потока автомобилей.

«В любом случае дорожная обстановка существенно влияет на изменения в расписании автобусов», – считает Борис Елкин.