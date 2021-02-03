Мнения псковичей об уборке города от снега разделились на разных интернет-площадках

18:59, 03 февраля 2021, ПАИ

За минувшие сутки в Пскове выпало 15 % от месячной нормы осадков. Псковичи, утонув по пути на работу в сугробах, вернулись к обсуждению неубранных улиц города. Фотографии заснеженных тротуаров и неубранной проезжей части появились во многих псковских группах в социальных сетях. «Комсомольская правда – Псков» проанализировала диалоги об уборке снега на разных интернет-площадках.

С тем, что ситуация с уборкой снега в городе плохая, оказались согласны не все. Многие отметили, что погода хорошая и автор поста зря жалуется. Мол, нужно просто уметь радоваться жизни: «Зима подарила нам прекрасные пейзажи и неповторимую красоту нашего города. Но почему-то наши жители не могут увидеть эту красоту, потому что злые, ну или ещё что-нибудь».

«Предъявите претензию февралю, а ещё более эффективно будет климатическому поясу нашему предъяву залепить», – посоветовали пскович.

В ответ на это некоторые в комментариях справедливо заметили, что в городе живёт много пожилых людей, которым по сугробам пробираться сложновато. «Той же бабушке или дедушке практически невозможно будет пройти по этой каше. Вы только о себе, как всегда, думаете?» – ответил пскович на призывы «не ныть».

«Эх... Не помните вы, что такое «город не вычищен». Старожилы, думаю, помнят. Где-то в районе 2000 года в Новый год снег не чистили все новогодние праздники, с Нового года до Рождества. Тогда, помню, в итоге руководство этой снегоуборочной компании лишилось работы».

После этого комментария разговор перешёл в другое русло. Многие начали делиться воспоминания о том, какие были зимы в Пскове несколько лет назад. Привычная тема для разговора: раньше и сугробы были выше, и снег белее, и сосульки вкуснее.

– В прошлом тысячелетии в 70-х идёшь в школу. Пурга. Сугробы по плечо (по детское, конечно). Дворник почистил тропинку шириной с лопату. Шаг влево, шаг вправо – и полные валенки снега. В школу придёшь – и батарея валенков сушится в рекреации... И найди потом свои после уроков... хорошо изнутри мама подписала. А ещё варежки надо с батареи снять и резинку через шубу продеть. Никто же не поможет. С первого класса одни ходили.

– Чего так далеко? 2010-2012. Снежные, морозные зимы [ужас. – Ред.], никуда не заехать. А по весне другая [проблема. – Ред.], куда заехал – там и повис на днище. Толщина укатанного снега по 30 см была, где не чистили, а укатывали. И поплыло всё.

– [Про 2010-2012 гг. – Ред.] Лопату в багажнике возил тогда. Но тогда город чистили, дворы нечищенные только были. А я-то писал, когда его вообще не чистили 10 дней, а снег шёл и шёл.

Журналисты пришли к выводу: сколько людей, столько и мнений.