Гатчинские реставраторы нашли в кресте упоминание о псковском мастере

19:16, 03 февраля 2021, ПАИ

Сегодня в Гатчине с Павловского собора сняли крест и нашли записку – своеобразный привет из прошлого. Об этом сообщила администрация Ленинградской области. Написана она была мастерами-реставраторами.

«Сей крест имеет высоту 7 метров. В марте 1986 крест был снят. Нижнюю часть отремонтировали, а верхнюю изготовили заново из нержавеющей стали... Весь крест и шар были позолочены в городе Пскове мастером Чернохвостовым В. Г. Золота пошло 28 книжек по 60 листов», – говорится в записке. Она датирована 1986 годом.