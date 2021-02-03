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Общество

Гатчинские реставраторы нашли в кресте упоминание о псковском мастере

Рабочие снимают крест в Гатчине. Фото администрации Ленинградской области

Сегодня в Гатчине с Павловского собора сняли крест и нашли записку – своеобразный привет из прошлого. Об этом сообщила администрация Ленинградской области. Написана она была мастерами-реставраторами.

«Сей крест имеет высоту 7 метров. В марте 1986 крест был снят. Нижнюю часть отремонтировали, а верхнюю изготовили заново из нержавеющей стали... Весь крест и шар были позолочены в городе Пскове мастером Чернохвостовым В. Г. Золота пошло 28 книжек по 60 листов», – говорится в записке. Она датирована 1986 годом.

Так выглядела записка в будущее. Фото администрации Ленинградской области

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