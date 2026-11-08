Циклон принесёт на Северо-Запад облачность и температурные перепады

20:33, 08 ноября 2026, ПАИ

На погоду в Северо-Западном федеральном округе будет влиять циклон, который принесёт с собой облачность, осадки и похолодание, сообщает телеграм-канал «Метеовести».

В начале недели ненастье затронет преимущественно северные районы, однако во второй половине распространится по всей территории региона.

Днём на севере федерального округа температура воздуха будет колебаться от −2 до +3 градусов. На юге, в том числе и в Псковской области, в первые дни недели ожидается от +5 до +10 градусов, но затем станет заметно холоднее: столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов.

Ранее сообщалось, что 9 ноября в Псковской области ожидается +3…+8 градусов и облачная погода без существенных осадков.