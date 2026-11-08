Звёзды над старинным храмом: астрофотограф показал ночные кадры из Псковской области

20:05, 08 ноября 2026, ПАИ

Астрофотограф из Пскова Пётр Митрофанов попытался запечатлеть полярное сияние и Млечный Путь над храмом Михаила Архангела в Вышегороде. Для этого он отправился туда вечером 6 ноября, однако погодные условия помешали планам. Своими впечатлениями и получившимися снимками он поделился на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам фотографа, прогноз обещал ясное небо и возможность наблюдать полярное сияние. Но почти всю ночь небо оставалось затянутым облаками, особенно на западе и севере. Лишь ближе к утру примерно на десять минут прояснился южный участок неба, где находилось созвездие Ориона.

Петру Митрофанову удалось сделать несколько интересных кадров с колокольни храма. Облачность сыграла роль своеобразного фильтра: яркие звёзды на снимках приобрели необычные очертания. Особенно выразительными получились кадры с Большой Медведицей над храмом Михаила Архангела и с Орионом. Полярное сияние тоже было заметно сквозь облака, но разглядеть его во всей красе не удалось.

«Для средних широт это было довольно слабенькое сияние», – отметил астрофотограф.

Пётр Митрофанов также обратил внимание, что со стороны Вышегорода была видна засветка от Пскова. По его наблюдениям, непосредственно над городом небо, вероятно, было гораздо яснее. Фотограф добавил, что, возможно, выбрал не самое удачное место для съёмки.

«Но, может быть, когда-либо в будущем всё-таки мне получится над этим мощным храмом запечатлеть зрелищную аврору!» – поделился надеждой автор снимков.

По словам Петра Митрофанова, вероятность увидеть полярное сияние сохранится в ближайший день, поэтому у любителей ночной съёмки ещё будет возможность понаблюдать за этим явлением и попытаться запечатлеть его.