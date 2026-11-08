Псковичам расскажут, как собрать гардероб без лишних покупок

20:18, 08 ноября 2026, ПАИ

Встреча с практикующим стилистом Дианой Русских пройдёт в Пскове 12 ноября. Участники узнают, как складывается современный стиль, почему многие покупки так и остаются невостребованными и как научиться выбирать одежду осознанно. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Мероприятие начнётся в 19:00 по адресу улица Спортивная, 1б.

На встрече обсудят, как мировые события отражаются на моде и внешнем облике людей, как следовать современным тенденциям, сохраняя собственные предпочтения, и какие маркетинговые приёмы заставляют покупателей приобретать вещи, которые потом годами лежат в шкафу. Отдельное внимание уделят инструментам осознанного шопинга, помогающим не захламлять гардероб ненужной одеждой.

В качестве спикера выступит Диана Русских, выпускница Style Community School – одной из ведущих российских школ персонального стайлинга. В течение двух с половиной лет она занимала должность главного стилиста модного бренда.

«Моя работа с гардеробом основывается на личности, потому что я убеждена: стиль – это про твои жизненные обстоятельства и внутреннее состояние, про смыслы, предпочтения, характер. Прошу обратить внимание: нигде не написано, что стиль – это про большой кошелёк. Главное – знать себя и свой запрос», – отметила стилист.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Встречу организуют в рамках проекта «Мне некуда это надеть». Он реализуется за счёт гранта конкурса «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова и креативного пространства «Лофт».