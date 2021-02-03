Псковские археологи впервые начали работу на территории Гремячей горы

20:04, 03 февраля 2021, ПАИ

Археологи исследуют культурный слой церкви Козьмы и Дамиана, которая является частью ансамбля Гремяцкого монастыря, пишет сайт «Православие». Раскопки – это первый этап подготовки храма к реставрации: раскрыть основания утраченных колонн, уточнить исторические очертания храма, степень сохранности фундаментов.

Задачи для археологов усложнились, когда под полом храма Козьмы и Дамиана с Гремячей горы был обнаружен склеп. Есть предположение, что это место захоронения псковского архиепископа Макария. Он был настоятелем Снетогорского, Псково-Печерского монастырей. В Гремяцкий монастырь пришёл за год до смерти, здесь и похоронен.

«По благословению правящего архиерея владыки Тихона, митрополита Псковского и Порховского, наш храм включили в исследование. В данный момент происходит первый этап: это исследование храма, копаются шурфы», – сообщил настоятель церкви Козьмы и Дамиана с Гремячей горы Александр Смирнов.

Гремяцкий мужской монастырь был построен в посаде на высокой скале над рекой Псковой. Известен с XIV века. С XV века – под защитой стен Окольного города. В составе архитектурного ансамбля Гремячей горы – церковь, крепостные стены, Гремячая башня, хлебопекарня, палаты в Волчьих ямах. Состояние памятников остроаварийное.

«Впервые псковские археологи ведут работы на территории Гремячей горы. Выявили уникальные моменты, связанные с архитектурой, которая до нас не дошла, то есть она не сохранилась на современной дневной поверхности», – заявил старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский.

Среди открытых под землёй объёмов – склеп у современного входа в храм. Известны имена погребённых дьякона Симеона и Анны. Они сохранились благодаря керамиде, установленной в 1674 году стряпчим Гремяцкого монастыря Филиппом. Следующий этап изучения – сканирование объёмов и создание проекта реставрации храма.