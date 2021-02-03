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Общество

В музее-заповеднике «Михайловское» подвели итоги конкурса самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством»

Итоги конкурса самодельных открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» провели в музее-заповеднике «Михайловское». Фото музея-заповедника

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» подвели итоги традиционного конкурса самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», сообщил ПАИ представитель информационной службы музея. В творческом соревновании в нынешнем году приняли участие 183 работы из разных уголков России и ещё три — из города Хугарды, расположенного в африканской части Египта.

Подавляющее большинство рисованных открыток, поступивших на конкурс, были столь хороши, что члены жюри решили объявить победителями многих и многих. Так, лауреатами и дипломантами в номинации «Школьная» стали сразу 27 юных художников из разных городов и сёл России, от камчатского Вилючинска до Смоленска и Пскова, а также новые друзья музея — египетские знатоки сказок русского поэта. В номинациях «Профессиональная», «Взрослая» и «Семейная» лучшими признаны 17 работ (девять и по четыре соответственно). Отрадно, что среди участников и победителей творческого соревнования много жителей нашего региона: псковичи, пушкиногорцы, а также жители Дно, пушкиногорского Велья, деревни Кошкино Усвятского района, деревни Крестилово Локнянского района.

Полный список победителей сегодня размещён на официальном сайте «Михайловского», а также на официальной страничке заповедника в соцсети «ВКонтакте». Им будут направлены памятные дипломы, а работы-победительницы музейщики намерены экспонировать на следующей выставке новогодних и рождественских открыток в «Музейной почте» (Псковская область, Пушкиногорский район, деревня Бугрово).

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