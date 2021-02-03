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Общество

В России собираются узаконить поиск людей по геолокации

Минцифры утверждает, что изменения позволят искать пропавших людей без ведомственных запросов. Фото ict-online

Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Это в том числе позволит упростить поиск пропавших людей, пишет ТАСС

Согласно действующему законодательству, тайна связи – гарантированное право гражданина, а любые ограничения на тайну связи допускаются только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

«Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан», – цитирует замминистра Олега Иванова пресс-служба Минцифры.

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