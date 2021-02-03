В России собираются узаконить поиск людей по геолокации
Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Это в том числе позволит упростить поиск пропавших людей, пишет ТАСС
Согласно действующему законодательству, тайна связи – гарантированное право гражданина, а любые ограничения на тайну связи допускаются только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
«Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан», – цитирует замминистра Олега Иванова пресс-служба Минцифры.