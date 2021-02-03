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Общество

Губернатор Псковской области смягчил часть ограничений по коронавирусу

Остальные ограничительные мероприятия сохраняются по 9 февраля 2021 года. Фото Pixabay

В Псковской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации губернатор Михаил Ведерников снял ряд коронавирусных ограничений. Об этом сообщила областная администрация по итогам расширенного заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С 4 февраля отменяется требование для работодателей о временном переводе на дистанционную работу не менее 30 % работников. Теперь эта норма будет носить рекомендательный характер.

Скорректированы и требования к работе досуговых организаций. Например, при проведении экскурсий в помещениях количество участников увеличено до 25 человек. Проведение концертов, театрально-зрелищных мероприятий допускается, если наполнение зрительного зала составляет не более 50 % от возможного числа зрителей.

Кроме того, с 4 февраля могут вернуться к работе и аквапарки, но только при чётком соблюдении специализированных рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, на территорию аквапарка должен быть организован отдельный вход. Доступ в учреждение разрешён с учётом заполнения не более 50 % возможных мест после обязательного прохождения термометрии. В помещениях положено соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра. Напитки и пища в кафе аквапарка должны отпускаться в промышленной упаковке.

Для плавательных бассейнов отменено условие об организации работы по сеансам.

С 10 февраля гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Остальные ограничительные мероприятия, введённые указом губернатора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сохраняются до 9 февраля 2021 года.

Текст указа размещён на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.

 

 

 

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