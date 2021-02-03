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Общество

Центр развития молодёжи «Лофт» проводит конкурс видеороликов

Главный приз псковского конкурса - 100 тысяч рублей. Фото ВГТРК-Псков

Конкурс видеороликов проводит Псковский центр развития молодёжи «Лофт». Работы принимаются до 10 февраля – об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Исполнительный директор АНО «Центр развития молодёжи «Лофт» Антон Ковальский отметил, что участники присылают работы на конкурс не только из Пскова, но и из Себежа, Гдова, Печор, Невеля, Новосокольников, Красногородского района. Среди участников есть и дети, и целые творческие коллективы. Например, одной из самых юных участниц всего 11 лет, а видеоролик она создавала вместе с мамой.

Главный приз конкурса – 100 тысяч рублей. Победитель будет объявлен 16 февраля. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

А это видео прислала Виктория Абаева из Новоржевского района. В нём девушка знакомит зрителей с историей своей семьи, а также с необычными камнями, которые показал ей дедушка Пётр Дмитриевич.



 

 

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