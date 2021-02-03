Музыкальный клип группы «Би-2» получил две награды в Нью-Йорке
Видеоклип на песню «Бог проклятых» российской рок-группы «Би-2» завоевал две награды New York Cinematography Awards. Он рассказывает о ребёнке, отвергнутом родителями и обществом. Об этом в своём Facebook написали сами музыканты:
«Тем временем «Бог проклятых» получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards – за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео. Спасибо режиссёру Вове Беседину и всей команде, работавшей над «Богом проклятых»!» – говорится в Facebook-ленте.
Посмотреть видеоклип можно на YouTube-канале группы.