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Общество

Музыкальный клип группы «Би-2» получил две награды в Нью-Йорке

Две американские награды получил клип «Бог проклятых» группы Би-2. Фото кадр из видеоклипа.

Видеоклип на песню «Бог проклятых» российской рок-группы «Би-2» завоевал две награды New York Cinematography Awards. Он рассказывает о ребёнке, отвергнутом родителями и обществом. Об этом в своём Facebook написали сами музыканты:

«Тем временем «Бог проклятых» получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards – за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео. Спасибо режиссёру Вове Беседину и всей команде, работавшей над «Богом проклятых»!» – говорится в Facebook-ленте.
Посмотреть видеоклип можно на YouTube-канале группы.
 

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