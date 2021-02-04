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Общество

800-летние зёрна обнаружили археологи на раскопках в Псковской области

Зёрна нескольких сортов, которые датируются XII веком нашли археологи во время раскопок городища в посёлке Усвяты Псковской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного сотрудника Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Николая Вавилова (ВИР) Лилию Шипилину.

Средневековые зёрна археологи нашли в регионе ещё в 2019 году, до сих пор учёные занимаются их исследованием. Первые результаты удалось получить только сейчас.

Шипилина рассказала, что на раскопе обнаружились зёрна нескольких культур, но в основном ячмень, что нехарактерно для этих мест, так как в XII веке более распространена была рожь. Учёным ещё предстоит выяснить, почему в находке преобладает именно ячмень. Есть предположения, что хозяин намеревался использовать его пивоварении или в качестве корма для скота. Зерно было собрано в небольшую горку, сверху лежали сельскохозяйственные орудия. Возможно, это был подготовленный к посеву материал или его остатки.

В районе раскопа также удалось найти рожь, пшеницу с небольшой примесью овса и сорных растений. Скопление было в обгоревшем виде. Из 34 тысяч древних зерен 18 тысяч сохранились в «исключительном состоянии». Этому способствовали природные условия местности, глубокое залегание - более 70 см под почвой, отсутствие кислорода и высокая сохранность культурного слоя, так как поле, где велись раскопки, ранее использовалось только для сенокосов.

Молекулярно-генетические исследования зерен позволят реконструировать повседневную жизнь Усвят (в летописях этот населенный пункт упоминается как Въсвячь (Всячь), уверена младший научный сотрудник ВИР Татьяна Семилет. Из-за обугленности материала ДНК 800-летнего ячменя сохранилась частично, поэтому учёным пришлось подбирать специальные методики исследования фрагментов генома. Исследования продолжаются.

К работе над изучением ДНК средневековых зёрен привлекут школьников - участников научно-технологической программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». До конца января ученые погружали подростков в тему генетических исследований, читая им онлайн-лекции. Очная часть проекта, во время которой ребята поработают с фрагментами ДНК древних растений, стартует в «Сириусе» 18 февраля.

Усвяты - посёлок городского типа в Псковской области. Находится в 320 км к юго-востоку от Пскова, вблизи границы с Белоруссией. Одно из древнейших поселений в России. Впервые упоминается в летописях XI века как город город князя Ярослава Мудрого. В разные годы Усвяты принадлежали Великому княжеству Литовскому, Русскому царству, речи Посполитой, Польше. В 1772 году поселение окончательно вошло в состав российского государства.

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