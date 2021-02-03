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Общество

На телеканале «Моя планета» выйдет программа о Пскове

Во время съёмок программы. Фото Фото из соцсетей туристского информационного центра Псковской области

На телеканале «Моя планета» в программе «Один день в городе» 5 февраля в 21:20 покажут туристический Псков. Об этом пишет «Псковская правда».

​Съёмочная группа работала в городе с 13 по 15 декабря прошлого года. Ведущая выпуска Диана Джалалова побывала тогда в Троицком соборе Псковского кремля, на выставке «Собор церковного искусства Пскова» во Дворе Постникова. Также она посетила кузницу, где попыталась освоить азы кузнечного дела.

Кроме того, в съёмках принял участие псковский «митёк», художник, музыкант, байкер Александр Бушуев.

В качестве сувенира из Пскова Диана Джалалова увезла традиционные варежки народа сето.

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