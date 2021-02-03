В Псковской области по-прежнему растёт количество выздоровевших от коронавируса

23:26, 03 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области по-прежнему растёт количество выздоровевших от коронавируса. 3 февраля вылечились ещё 143 человека. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников в Instagram. Глава региона подчеркнул, что «часть персонала уже возвращается к штатной работе».

За сутки подтверждены 124 новых случая заражения и проведено 1 147 тестов на COVID-19. Всего в Псковской области с начала пандемии коронавирусом заразилось 29 875 человек.