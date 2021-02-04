В Европе появился интерес к российской вакцине от COVID-19

08:35, 04 февраля 2021, ПАИ

Публикация журнала Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила Европу заговорить о ее применении на своей территории, пишет газета «Известия».

Говорить о применении вакцины в Евросоюзе можно будет после проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Несмотря на это условие, стоит отметить, что статья в Lancet развеяла прежний скепсис. В августе 2020 года «Спутник V» стал первым зарегистрированным препаратом от COVID-19 в мире, но западные державы лишь заявили о поспешном решении России. Только Венгрия отважилась одобрить российскую вакцину к концу года, за что на нее обрушился шквал критики.

Многие страны пересмотрели свое отношение к вакцине «Спутник V» еще и из-за перебоев в поставках одобренной ЕМА вакцины Pfizer. Производитель сообщил, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год. Повлиять на мнение европейских стран смогли и результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины «Спутник V». Согласно публикации, препарат эффективен на 91,6% уже после введения первой дозы вакцины. Безопасность российского препарата подтверждается тем, что у испытуемых не было серьезных побочных эффектов.