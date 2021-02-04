«К такой выставке идут долго»: экспозиция «Призрак водопада» открылась в Пскове

09:05, 04 февраля 2021, ПАИ

Экспозиция Ильи Сёмина «Призрак водопада» открылась во Дворе Постникова в Пскове, сообщила искусствовед Ольга Кошелькова.

«Экспозиция «Призрак водопада» самодостаточна и выверена, даже в фотографиях почти ничего не теряет. Илья Сёмин - художник, поэт, дизайнер с прекрасным архитектурным мышлением, если хотите. Сколько мы уже видели его выставок, и всякий раз художник решает пространство безукоризненно, ему это - что семечки расщёлкать», - отметила специалист.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















По ее словам, в музейном Дворе Постникова всё работает на выставку: стены ХVII века сочетаются с современной живописью, профессиональный свет не гасит её, благодарная псковская публика одним своим присутствием и точной реакцией обеспечивает выставке заведомый успех.

«Может в очередной раз возникнуть обманчивое впечатление лёгкости бытия художника. Не поддавайтесь. К такой выставке идут долго: и непросто, работы вынашивают подчас годами и выставляют в результате лишь крохотную часть от надводной одной сотой айсберга. Об остальном знает лишь сам художник», - добавила Кошелькова.