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Культура

«К такой выставке идут долго»: экспозиция «Призрак водопада» открылась в Пскове

Экспозиция Ильи Сёмина «Призрак водопада» открылась во Дворе Постникова в Пскове, сообщила искусствовед Ольга Кошелькова.

«Экспозиция «Призрак водопада» самодостаточна и выверена, даже в фотографиях почти ничего не теряет. Илья Сёмин - художник, поэт, дизайнер с прекрасным архитектурным мышлением, если хотите. Сколько мы уже видели его выставок, и всякий раз художник решает пространство безукоризненно, ему это - что семечки расщёлкать», - отметила специалист.

  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ
  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ
  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ
  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ
  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ
  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ
  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ
  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ
  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ
  • Выставка Ильи Сёмина
    Фото: ПАИ

По ее словам, в музейном Дворе Постникова всё работает на выставку: стены ХVII века сочетаются с современной живописью, профессиональный свет не гасит её, благодарная псковская публика одним своим присутствием и точной реакцией обеспечивает выставке заведомый успех.

«Может в очередной раз возникнуть обманчивое впечатление лёгкости бытия художника. Не поддавайтесь. К такой выставке идут долго: и непросто, работы вынашивают подчас годами и выставляют в результате лишь крохотную часть от надводной одной сотой айсберга. Об остальном знает лишь сам художник», - добавила Кошелькова.

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