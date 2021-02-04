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Общество

Приборы учёта воды появятся в домах Новосокольников после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения законодательства в сфере энергосбережения. Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства многоквартирные дома на улицах Воровского, 20, Садовой, 8 и Тихмянова, 25 в Новосокольниках не оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов (холодной воды). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Кроме того, администрация Новосокольнического района, реализующая права собственника муниципального имущества – муниципального образования «Новосокольнический район», не обеспечила оснащение местной средней школы на улице Базарной приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В Новосокольнический районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать муниципальное унитарное предприятие Новосокольнического района «ЖКХ» произвести оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой воды; произвести оснащение зданий, находящихся в собственности муниципального образования «Новосокольнический район», приборами учета используемой воды, и введение указанных приборов учета используемой воды в эксплуатацию.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

 

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