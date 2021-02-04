Глухота и потеря зрения грозит переболевшим коронавирусом пациентам

09:48, 04 февраля 2021, ПАИ

Переболевшим коронавирусом пациентам грозит глухота и потеря зрения. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, пишет ТАСС.

По словам врача, COVID-19 может повреждать организм многопланово. Вирус находит самое слабое место в организме и ударяет по нему. Владислав Жемчугов уверен, это могут быть как лёгкие, так и мозг или почки.

«Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает - появляются ложные звуки», - сказал иммунолог.

Следствием болезни может также стать нарушение чувствительности, что выражается покалыванием, ползанием мурашек и т. д. Повреждение сосудов и нервов может привести к потере обоняния и вкуса, а также ухудшению зрения.

Жемчугов пояснил, для точного установления, что слепота развилась вследствие коронавирусной инфекции, необходимо знать историю болезни пациента. Однако он не исключил вероятности такого осложнения.