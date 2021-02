Названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии

10:11, 04 февраля 2021, ПАИ

Песня Don’t Stop Me Now британской рок-группы Queen признана самой жизнеутверждающей в пандемию коронавируса, пишет Daily Mail.

Согласно опросу, проведенному в Великобритании, композиция может быстрее других мелодий поднять людям настроение.

На втором месте оказалась песня Dancing Queen группы ABBA, на третьем – Living on the prayer коллектива Bon Jovi.

В топ-5 жизнеутверждающих песен также вошли Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations в исполнении The Beach Boys.

85 % опрошенных исследователями людей заявили, что музыка играет важную роль в их жизни. По мнению экспертов, любимые песни вызывают у слушателей выработку эндорфина, который обеспечивает хорошее настроение, а также дофамина, отвечающего за получение удовольствия.