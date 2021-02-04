5453 человека заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 453 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 14, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 820 случаев), на третьем – Псковский район (2 528 случаев).
Всего в Псковской области зарегистрировано 29 875 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 18 086 пациентов, 139 человек умерло.