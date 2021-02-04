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Выставка «Истории Победы» открылась в палатах Постникова

В палатах Постникова открылась выставка «Истории Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Отделение Псков Банка России и Псково-Изборский объединенный музей-заповедник представили второй совместный проект, в котором об истории страны рассказывают памятные монеты.

До 1 февраля 2021 года работала выставка «Время и деньги», которая была посвящена истории производства монет и банкнот, способам их защиты, перевозке и хранению сбережений.

Банк России к 75-летию Победы собрал изображения монет, посвященных войне, её событиям, подвигам героев и памятным датам войны.

Среди них монеты, выпущенные к юбилеям крупнейших сражений - Сталинградской и Курской битв. На монетах также отмечен труд женщин в тылу и героизм медицинских работников.

Гостей ждёт короткий рассказ о том, почему именно это изображение увековечено на монете. Выставка будет работать до 1 марта 2021 года в музейном комплексе «Двор Постникова» (Мешок – I).

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