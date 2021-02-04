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Общество

Активные строительные работы ведутся в многоэтажке на Завеличенской, 28 в Пскове

Компания АО СЗ «Псковжилстрой» продолжает вести активные строительные работы в новостройке по адресу Завеличенская, 28 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Работы на пяти секциях девятиэтажного монолитно-кирпичного жилого комплекса ведутся параллельно. В частности, на первой секции специалисты уже приступили к монтажу лестничных маршей, также здесь продолжается заливка колонн и армирование плит перекрытий.

Во второй секции ведётся кладка внутренних и наружных стен на первом и втором этажах, также начинаются работы по установке лестниц.

В третьей секции полностью завершена кладка внутренних и наружных стен на всех этажах, идут работы по монтажу монолитных плит перекрытия над шахтой лифта и выхода на кровлю. В четвертой секции завершена кладка парапета над коммерческими помещениями первого этажа, подходит к концу кладка стен на 8 и 9 этажах. В пятой секции строители полностью завершили работы по кладке внутренних и наружных стен на всех этажах. На крыше новостройки продолжаются работы по кладке парапетов. Совсем скоро специалисты смогут приступить к внутренним отделочным работам.

Дом на Завеличенской, 28 - отличный «купаж» современных технологий и проверенных материалов. Монолитный каркас дома дает надежность, а кирпичная кладка обеспечит достойный уровень шумоизоляции и микроклимата. Удачное расположение гарантирует отличную транспортную доступность.

Рядом с домом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: школа, детские сады, бассейн, Ледовый дворец, торговые и развлекательные центры.

Качество строительства, уютные и продуманные планировки, благоустроенная придомовая территория, динамично развивающийся район: все это делает дом на Завеличенской, 28 прекрасным выбором для жизни. Здесь осталось всего 13 нераспроданных квартир из 198.

Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. г. Псков, ул Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.

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