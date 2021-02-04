Более 76,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса

11:43, 04 февраля 2021, ПАИ

По состоянию на утро 4 февраля в мире зарегистрировано 104 947 603 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 279 592 человека. Количество выздоровевших – 76 700 607.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 27 150 457. В этой стране от коронавируса умерло 461 930 человек, выздоровело – 16 906 778.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 3 917 918 человек, 3 389 913 пациентов выздоровело, 75 205 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 29 875 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 18 086 пациентов, 139 человек умерло.