Повторная приёмка сквера на Энтузиастов в Пскове запланирована на первую половину февраля

11:54, 04 февраля 2021, ПАИ

Повторная приёмка сквера между улицами Труда и Энтузиастов в Пскове запланирована на первую половину февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова.

Ранее парк не прошёл приёмку из-за неустановленных мусорных урн и необустроенных велодорожек, как указано в муниципальном контракте. Срыв сроков подрядчик объяснил проблемами с поставщиками, вызванными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Парк на проспекте Энтузиастов уже много лет требовал обновления, но дело сдвинулось с места только в 2017 году, когда жители этого микрорайона подали заявку в управление городского хозяйства администрации Пскова о включении этого сквера в программу «Формирование комфортной городской среды».

Работы по реконструкции сквера были разбиты на два основных этапа. Первым этапом стало устройство наружного освещения. Это произошло в 2019 году, всего было установлено 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей. Подрядчиком по проведению работ выступило ООО «Псковсвязьстрой».

В 2020 году уже другая подрядная организация, «Строительно-монтажное управление – 17», выполнила дальнейшие работы по благоустройству территории.