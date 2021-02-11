Беззаборная среда: вблизи Пскова появится коттеджный посёлок в европейском стиле

09:27, 12 февраля 2021, ПАИ

Размеренная жизнь в уютном домике в экологически чистой зоне, доброжелательные соседи, прогулки по парку с детьми - об этом мечтают многие городские жители. Воплотить мечту в реальность порой мешает отсутствие подходящего варианта, так как зачастую в загородных домах нет необходимых удобств, да и расположены они в районах с неразвитой инфраструктурой. У псковичей вскоре появится возможность купить свой идеальный дом - в 11 км от областного центра построят современный коттеджный посёлок. Об особенностях проекта Псковскому агентству информации рассказали директор строительной компании AV-HOUSE Александр Васильев (далее — А. В.) и главный архитектор посёлка Сергей Станкевич (далее — С. С.)

О выборе места

- Александр, ваша компания работает на псковском рынке уже 5 лет. Раньше вы строили только отдельные дома. Почему решили попробовать себя в качестве строителей коттеджного поселка?

А. В. - Да, до этого года мы строили небольшими массивами — максимум по 4-6 домов. Теперь решили сделать что-то грандиозное и необычное. В нашем городе за последние 15 лет не построено ни одного коттеджного поселка, который был бы до конца реализован.

- Коттеджный поселок разместится на краю деревни Неёлово Псковского района. Почему выбрали именно этот населённый пункт?

А. В. – Мы уже строили в этом направлении. Также наша компания ведёт застройку на Запсковье в районе Силово-Медведово. Неёлово – достаточно развитый населённый пункт, здесь есть вся инфраструктура, школа, детские сады, магазины. В шаговой доступности автобусные остановки, удобное сообщение с городом. К тому же, сейчас строится объездная. Пока что выезд из Неёлово возможен только по одному направлению, а когда появится новый мост через реку Великую, будет еще одна дорога. Она позволит уехать сразу на Запсковье. Таким образом, Рижский проспект разгрузится. Это тоже был один из важных моментов при выборе места для строительства. Выбирать живописное место, но на отшибе и не имеющее никаких удобств, нам не хотелось.

- Выбранная вами территория достаточно живописна.

А. В. – Да, за поселком находится земля «Зелёного города», где выращивают туи. По факту там всегда будет расти что-то зелёненькое.

- Когда стартует строительство? Каким будет ваш коттеджный посёлок? Сколько в нём будет домов? Инфраструктурные проекты планируются?

А. В. – Всего будет 39 домов, живописный парк, хорошие дороги и пешеходные зоны. Причём мы решили отказаться от асфальтированных дорог в поселке, они будут подсыпаны гранитной крошкой. Дома будут одноэтажными, по трём типовым проектам - площадью 70, 110 и 120 кв. метров. Участки тоже будем благоустраивать. Строительство начнем уже в марте. Сейчас решаем вопрос с электричеством, чтобы все дома подключить и сделать уличное освещение. Волость обещала помочь с дорогами. Выровняем участки, сделаем новое межевание и приступим к возведению коттеджей.

О европейском подходе

- Что будет отличать ваш коттеджный поселок? Какими «изюминками» планируете завлекать новосёлов?

С. С. – Мы хотим построить современный коттеджный поселок. Создать такие условия, чтобы человек, с одной стороны, ощущал все прелести загородной жизни, при этом не страдая от отсутствия инфраструктуры. И еще перед разработкой генплана мы озадачились вопросом внутренней эстетики. Ведь любой условно названный поселок сейчас — это узкие дороги, ограниченные разномастными высокими заборами. Мы же применим европейский подход с точки зрения открытости территорий. Каждый видел в американских фильмах небольшие города с одноэтажной застройкой, где перед домами нет никаких заборов, гаражей. Люди, поливая огороды, общаются друг с другом. Мы считаем, что современный человек должен жить примерно так. Мы за открытость, за то, чтобы люди общались и происходили нормальные соседские коммуникации.

Это выражается и в размере участков. У нас принято, что 6 соток — маленький участок, а дом 120 метров — чуть ли не скворечник. Мы же хотим показать визуально и в финансовом расчете, что участок 20 соток - скорее нонсенс, в наших реалиях человеку просто некогда этим заниматься. Обслуживать его сложно и дорого. Небольшой участок, но при этом полностью благоустроенный, намного круче.

А. В. - Участки будут по 7-8 соток. Этого достаточно, чтобы разместить дом, парковку, беседку или террасу. Мы хотим, чтобы всё было в едином стиле, поэтому будем предлагать клиентам готовые проекты размещения построек на участке. Чтобы вся концепция поселка не развалилась.

С. С. - Мы не хотим, чтобы внутри поселка появился шанхай, поэтому у домовладельцев будут некоторые обязательства в части проведения работ, связанных с благоустройством, возведением заборов, изменением фасадов. Делать это придётся в рамках общей концепции. При этом мы не навязываем жестких условий. Есть разные типы домов по внешнему виду, площади и функционалу. Человек сможет выбрать на свой вкус – кому-то нравится белый дом, кому-то деревянное оформление. Но всё это будет единый ансамбль. Важно сохранить эту концепцию даже через несколько лет, чтобы осталась беззаборная среда. Участки, конечно же, будут немного прикрытыми, но не трёхметровыми заборами, они будут просматриваться.

Главное, чтобы человек при изменении своей территории не испортил общий внешний вид поселка. Мы разрабатываем полный проект благоустройства для каждого участка, причем в вариациях. К примеру, кому-то нужен навес под машину, кому-то – гараж. У одних благоустройство будет заточено под досуг – жарить шашлыки или отдыхать с детьми, другим нужны грядки, теплицу поставить. Мы бесплатно подготовим клиентам несколько вариантов, и человек сможет в дальнейшем сам всё сделать либо обратиться к застройщику. Мы даём людям возможность принимать самостоятельные решения.

А. В. - Внешне все дома будут похожими, но внутри планировку можно корректировать, если у заказчика появится такое желание. Там есть пара несущих стен, которые мы трогать не будем, остальное можно подвинуть. И человек получит именно то, что он хочет.

С. С. – Причём важно подойти к планировке грамотно, учесть эргономику [в дизайне направлена на создание интерьера максимально удобным для продуктивной деятельности, отдыха. - ПАИ], проксемику [изучает взаимодействие и общение людей в пространстве. - ПАИ]. В 120 квадратных метрах можно дать больше функционала, чем в 300, где 20-30% уходит на коридоры, большие неуютные спальни. Проксемика говорит о том, что спальня для двух человек площадью больше 12-14 кв. метров будет неуютной. Человеку там некомфортно, он будет плохо засыпать. К тому же, большое пространство часто заполняется ненужной мебелью. Мы можем не придавать этому значения, но визуальный шум перед сном настраивает совсем не на то, чтобы лечь и уснуть. К тому же, дополнительная мебель – это лишние траты. Плюс уборка помещений, отопление, косметический ремонт и прочее.

То же касается двухэтажных домов, подвала – всё это намного дороже, чем один этаж. Любая лестница или коридор – это пространство, которое никак не эксплуатируется, но при этом отапливается, освещается. Наша компания проводила опрос среди псковичей, он показал, что люди, пожившие в двухэтажном доме, со временем отказываются от второго этажа. Мы хотим показать, что при правильной планировке и подходе в небольшом доме может быть абсолютно идеальный функционал, более комфортный и дешевый.

- Материалы при строительстве используете качественные?

А. В. - Наши дома из газобетона. С поставщиками материалов у нас давно налажен контакт, все они российские. На этих позициях мы не экономим. Штукатурка, к примеру, есть менее бюджетная, но мы стараемся брать дороже. Мы делаем максимальный упор на качество. У нас хорошие материалы, а все работники — узконаправленные специалисты. Мы не используем мультифункционалов, которые могут от фундамента до штукатурки всё сделать. Кстати, у нас работают только псковские специалисты.

- Дома будут сдаваться под чистовую отделку? Или возможна дополнительная опция, чтобы люди смогли просто заехать и жить?

А. В. – Да. Но будут готовые варианты внутренней отделки, и при желании клиент сможет получить дом с готовым ремонтом.

С. С. – Мы предложим различные проекты дизайна, который человек сможет сразу заказать у нас либо позже в другой компании. Это поможет людям избежать траты времени и денег на поиск дизайнеров. И уже на этапе стройки человек сможет что-то приобретать для будущего ремонта, потому что будет понимать, что хочет там сделать.

О клубном принципе

- Кто ваша целевая аудитория? Ваши потенциальные новосёлы - это псковичи или жители других регионов?

А. В. - Большинство наших клиентов — люди от 25 до 50 лет. Это семьи с 1-2 детьми, бывает и больше. По большей части, рассчитываем на псковичей. Но рекламу даём и на Мурманскую область — жители этого региона часто выбирают Псков, причем именно частные дома. Возможно, и оттуда к нам переберутся люди.

С. С. – Мы пропагандируем некую клубную историю — чтобы покупатели домовладений в каком-то смысле были одного мировоззрения. Особо нового в этом ничего нет – в Пскове есть попытки строительства жилых комплексов по клубному принципу. Но чаще всего это ограничивается только названием и небольшими элементами благоустройства. Мы же сразу для себя решили, что наша целевая аудитория — молодые семьи с детьми, активные люди, обычно предприниматели. Мы сами такие, и понимаем, как складывается день этих людей. Планируя территорию поселка, каждого участка и дома, мы старались соблюдать клубный принцип. Это позволяет, в первую очередь, создать единую архитектурную композицию внутри поселка. Также думаем сделать в поселке ТСЖ, чтобы людям жилось максимально комфортно.

- Для комфорта важно и обеспечить безопасность. Что планируется сделать в этой части?

С. С. - У нас будет закрытая территория, въезд только для жильцов и их гостей. Кроме того, мы старались разделить участки таким образом, чтобы были хорошие тротуары и максимально безопасный проезд для автомобилей. При планировании мы предусмотрели несколько вариантов, касающихся разницы во внутренних ощущениях. Есть люди, которые, с одной стороны, хотят инфраструктуры, пользуются общими благами, но предпочитают жить подальше от любого шума. У нас есть дома, которые максимально далеко от дороги и от всех других домов. Есть участки, к которым отдельный заезд со стороны дороги. А 6 домов разместим в самом центре, откуда можно будет выйти непосредственно в парковую зону. Причем все дома расставлены таким образом, чтобы красивый вид не перекрывался соседними строениями. Также будет разные варианты остекления в зависимости от расположения домов.

- Расскажите подробнее о парковой зоне, что там будет?

А. В. - Зачастую в населенных пунктах есть только дома и дорога, а гулять негде. Мы решили сделать в центре поселка парк, где люди смогут погулять с детьми, не выезжая в город. Планируем там поставить детскую площадку, а также тренажеры для воркаута. Площадь парка составит 35 соток.

- Как будет называться ваш посёлок?

А. В. - С названием пока не определились. Это будет семейный поселок, может, что-то в этом направлении.

С. С. – У нас несколько задумок. Название должно отражать концепцию. Есть варианты, которые привязаны к местности. Другие отражают наш взгляд на то, как должен выглядеть современный коттеджный поселок, какой образ жизни ведёт человек, который покупает в таком поселке дом. Или модные, «вирусные» названия, которые интересно звучат. Пока не утвердили, но название точно будет.

О деньгах и сроках

- Сколько будет стоить дом?

А. В. - Мы строим достаточно бюджетное жилье. Стоимость метра будет примерно такой же, как в квартирах. Наши дома, которые строятся в других местах, немного дешевле, но там нет того спектра удобств, который мы хотим предоставить в коттеджном посёлке. По подсчётам, дом с участком будет стоить в районе 4-5 млн рублей.

Кроме того, мы можем строить под заказ в ипотеку, что в Пскове не слишком распространено. Ипотека на новостройки и квартиры на вторичном рынке уже отработана и имеет хорошие условия, а с домами всё иначе. В некоторых банках либо большой первоначальный взнос, либо процентная ставка высокая. Обычно людям приходится выбирать только из готовых домов, а мы работаем на опережение. Мы прошли аккредитацию во всех основных банках, которые дают ипотеку на частные дома. И человеку нужно оплатить только часть суммы, чтобы заказать дом по параметрам, которые ему интересны. Также у нас, скорее всего, будет банк - генеральный партнер, который станет основным поставщиком ипотечного продукта. Мы стараемся сделать так, чтобы людям было удобно. Более того, купить дом в Неёлово можно по программе «Сельская ипотека», которая сейчас финансируется государством, либо использовать господдержку для семей с детьми.

- Желающие поселиться в новом коттеджном посёлке уже есть?

А. В. – Да, мы начали принимать бронь на участки, один уже забронирован. Человек очень долго ждал, пока мы сформируем генплан поселка, потому что хотел конкретное место рядом с парком. Сейчас он решает вопрос по ипотеке. Планировку будем корректировать под его пожелания.

- Пандемия или какие-то другие обстоятельства не скажутся на ваших планах? В какие сроки вы планируете завершить строительство посёлка?

А. В. - Сроки окончания строительства всего поселка будут зависеть от количества заказов. Но уже сейчас мы планируем направить все наши основные силы сюда. В среднем, на строительство одного дома у нас уходит примерно три месяца. Строим мы в любое время года. По предварительным подсчетам, сможем отстроить весь посёлок за год-полтора.

А пандемия, наоборот, нам помогла. Потому что многие люди, пожив в квартирах, пришли к выводу, что в частном доме пандемию переносить намного легче. У вас есть участок, по которому вы можете свободно перемещаться, дышать свежим воздухом, и никто вас за это не накажет.

На начало года у нашей фирмы уже столько заказов, сколько за весь прошлый. И мы обязательно построим коттеджный поселок, у нас отработанная система. Думаю, проект будет пользоваться спросом, потому что аналогов у нас, в принципе, нет.