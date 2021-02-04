О планах ремонта региональной дорожной сети, уборке снега и ситуации в «Псковпассажиравтотрансе» – в интервью с Борисом Елкиным

14:50, 04 февраля 2021, ПАИ

В эфире очередного выпуска ПАИ-live автор и ведущий проекта Александр Машкарин разговаривал с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным о предстоящих и уже начинающихся ремонтах по нацпроекту БКАД и ремонтах на субсидии регионального бюджета, о состоянии дорог в целом, об уборке дорог и о том, какова сейчас ситуация в «Псковпассажиравтотрансе».

Сэкономили на освещение

– Первый вопрос касается национальных проектов: какие суммы, какие дороги, что в этом году будет ремонтироваться?

– С каждым годом увеличивается объем финансирования, и, соответственно, увеличивается протяженность ремонтируемых дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В этом году сумма больше: в том году было 2,6 млрд, в этом году на национальный проект предусмотрено больше 3 млрд. Конечно же, реализуется больше объектов, суммарно будет отремонтировано больше 170 км дорог.

Это показатели, которых в том году мы достигли благодаря множественной экономии, и в этом году мы стартуем фактически с этих цифр. Проторгованы самые капиталоемкие объекты, некоторые подрядчики уже хотят приступать к работам: есть работы, которые не связаны с погодными условиями, – расчистка полосы отвода, ремонт водопропускных труб.

Может быть, еще не все проторговано, есть элементы безопасности – освещение, установка барьерного ограждения. Но часть уже «проторгована», где-то уже появилась экономия. Соответственно, мы уже обсчитываем дополнительные объекты, которые будут сделаны в рамках экономии.

– Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире на ГТРК «Псков» сказал, что экономия от торгов на дороги будет направляться на освещение этих дорог. Это касается БКАД?

– Это касается в том числе БКАД. С 2019 года мы начали реализовывать мероприятия по освещению, реализованных двухступенчато: во-первых, в рамках содержания освещаем остановки и пешеходные переходы, во-вторых, по разработанным проектам документации делаем полноценное освещение. Конечно же, первый момент, когда мы освещаем остановки, более быстрый, но он, к сожалению, не может осветить весь населенный пункт или длинную улицу, это невозможно. Поэтому мы эти истории развиваем параллельно.

Сейчас экономию мы направляем не только на освещение, но и на безопасность. Мы так же, как и в 2019–2020 годах, торговали устройство новой разметки (с каждым годом все чаще делаем пластиковую разметку). Понятно, что не везде, потому что не везде дороги приведены в нормативное состояние: там, где дороги в ненормативном состоянии, нет смысла укладывать пластик на неровную дорогу. Проторговали уже импульсные светофоры с ограждением вблизи образовательных учреждений. Я думаю, в ближайшее время даже приступят к работам, потому что это внесезонные работы.

В части освещения уже проторговали освещение автобусных остановок в Великолукском, Себежском районах. Проторговали освещение в деревне Ершово: было много вопросов по деревне Ершово, много обращений.

– В том числе в эфире.

– Да. Там были, к сожалению, и человеческие жертвы при наезде на пешеходов. Будет установлена камера фото- и видеофиксации, будет освещение, знак «40» там и так уже стоит. Гдовская дорога с достаточно интенсивным движением, поэтому мы на ней поставили много камер фото- и видеофиксации. Конечно же, большое внимание уделяем именно освещению.

Вас снимает видеокамера

– В регионе появляются камеры фото- и видеофиксации, но, по моим ощущениям, когда едешь по трассе Санкт-Петербург – Невель на юг области, камер не прибавилось.

– В Пскове сейчас действительно установлено большое количество камер, на федеральных трассах, наверно, не так много. Но тут две истории. Одну мы реализуем в рамках нацпроекта: там есть общие системные меры, где мы устанавливаем камеры фото- и видеофиксации. Плюс есть договоренности с ГИБДД об установке дополнительных камер и точек установки. Но на федеральных дорогах камеры возможно установить только в населенных пунктах, где есть освещение. Некоторые ДТП происходят вне населенных пунктов, где и освещение, и камеру установить, бывает, не представляется возможным.

Конечно, в основных населенных пунктах камеры уже стоят и еще будут устанавливаться дополнительные. Плюс федеральное управление параллельно тоже реализует свою программу установки камер фото- и видеофиксации.

– Сколько штрафов помогли собрать камеры в прошлом году?

– Сейчас еще не скажу, там проводится аналитика полная. Тут тоже два момента: одно дело – выставить штраф, другое – собрать. Но все-таки тот год не показательный ввиду того, что из-за коронавируса потоки автомобилей были изменены и некоторое время были достаточно спокойные месяцы, особенно первые, когда наступили ограничения. Поэтому статистика за прошлый год не совсем объективно описывает ситуацию. Возможно, этот год покажет хорошую картину, учитывая, что установлено много дополнительных камер. И вопрос не в сборе денег, и это неоднократно отмечал президент: все-таки главная задача – это обеспечение безопасности дорожного движения. И ключевой показатель – не сколько собрали денег, а сколько мы предотвратили ДТП, насколько уменьшилась смертность на дорогах.

– Пока практика показывает, что, к сожалению, ни на сколько.

– К сожалению, пока статистика в этом плане отрицательная, причем количество ДТП в регионе уменьшилось.

– А смертность увеличилась.

– Да, увеличилась тяжесть последствий. Но это говорит о нескольких факторах. Конечно, увеличилась скорости движения автомобилей за счет более качественных дорог. Это касается не только региональных федеральных дорог (на самом деле на долю федеральных дорог приходится порядка 45 % всей смертности), но и муниципальных (в основном наезды на пешеходов).

Дорожный стимул

– Что касается основных объектов в этом году, продолжаем ремонтировать Гдовскую дорогу: в этом году запланировано три участка. Мы обсуждали эти вопросы с Михаилом Юрьевичем и договорились о десяти крупных объектах, которые в течение трех лет будем делать с поэтапными вводами, и туда как раз входит Гдовская дорога: мы обещали до 2024 года ее сделать целиком. В том году ввели в эксплуатацию больше 30 км, в позапрошлом – 23 километра, в этом году на Гдовской дороге запланировано больше 30 км. В принципе, уже есть позитивные отзывы людей на то, что действительно дорога изменилась. Единственное, количество ДПТ из-за этого тоже вырастает.

Из основных – дорога Великие Луки – Усвяты: это тоже одна из серьезных дорог южной части нашего региона, она соединяет Великие Луки и Усвяты в направлении Смоленской области. Популярное направление. Мы ее ремонтируем: раньше-то по ней проехать вообще было невозможно.

– Ездил я по этой дороге в декабре в Смоленск.

– Да? Ну и как?

– Да, удовольствие ниже среднего.

– Смотря по какой вы ехали: по дороге Великие Луки – Усвяты или через Ольшу и Невель?

– Через Ольшу, Невель.

– Это другая дорога, мы ее не ремонтируем. Поддерживаем ее в рамках содержания, потому что документы уже направлены в Москву для передачи ее в федеральную собственность. В том году мы передали одну дорогу в федеральную собственность, и это вторая, которую мы планируем передать.

– Справедливости ради скажу, что она с обеих сторон границы – и в Псковской области, и в Смоленской – в одинаковом состоянии.

– Да. Ну и, собственно, передаем не только мы – коллеги в Смоленской области тоже документы направили. В принципе, условия Москвы – это чтоб параллельно два или три региона направляли документы. Дорога А-122, переданная в этом году, была передана от трех регионов – Вологодской, Новгородской и Псковской областей: это достаточно длинная дорога, соединяющая три региона.

Возвращаемся к ремонтам: дорога Великие Луки – Усвяты также будет делаться в этом году – в этом году будем торговать проект на три года, чтобы к 2024 году мы ее, соответственно, полностью привели в порядок и люди могли спокойно ездить. В том году сделали километр (это я не считаю), а в этом году уже нормальный участок дороги Порхов – Успенье (по сути, это Порхов – Великие Луки, основная трасса; Успенье находится около Бежаниц).

– Это вторая, или параллельная, дорога, которой пользуются не так часто.

– Да, параллельная дорога. Она в отвратительнейшем состоянии. Мы ее планируем сделать также в рамках нацпроекта: в этом году начнем и на протяжении последующих трех лет будем торговать и делать. Дорога действительно с очень интенсивным движением и является полноценной альтернативой федеральной дороги. Конечно, мы понимаем, что это увеличит интенсивность дорожного движения на данной дороге, но надеемся, что это будет развивать в том числе объекты сервиса и придорожные деревни и районы.

– Плюс разгрузит федеральную дорогу.

– Да, дорогу разгрузит. Конечно, увеличится интенсивность движения на региональной дороге, люди к ней не привыкли, но это может вдохнуть новую жизнь в деревни и районный центр: она будет проходить через Локню, Бежаницы. Для области действительно важен этот момент, чтобы увеличить грузопоток и пассажиропоток на этих дорогах. Все дороги важны. Для каждого гражданина они важны по-разному.

От начала до конца

– За вами висит табличка.

– Да, огромная.

– Это все объекты ремонтов по программе БКАД?

– Да, это объекты ремонта в рамках БКАД, расписанные по годам до 2024 года. Понятно, что сейчас только 2021-й, но мы уже видим перспективу. Эти трехлетние объекты позволят досрочно вводить объекты в эксплуатацию или с опережающими темпами, если подрядчик обладает большой материальной базой. А учитывая, что лоты будут достаточно большие, я думаю, что мелкие подрядчики не смогут, скорее всего, даже участвовать в конкурсах. Вернее, участвовать смогут, но победить – вряд ли.

Это не ограничение конкуренции, мы ни в коем случае не хотим этого делать. Это для того, чтобы у крупных подрядных организаций, которые обладают большим потенциалом в части внутренних резервов, была возможность сделать наперед дорогу, и, если появляются дополнительные деньги, в ноябре-декабре закрыть эти работы. Если деньги не появились, то спокойно в январе закроем работы, граждане получают досрочно объект, введенный в эксплуатацию, то есть конечные потребители новую дорогу увидят раньше и им уже не столь принципиально, введена она в эксплуатацию или нет.

Поэтому это запланировано, сейчас обсчитываем конкурсные процедуры: закончили с этим годом, надо уже просчитывать до 2023 года. Но мы не говорим о том, что проторгуем абсолютно все. Обязательно оставим небольшой задел, чтобы был вариант для люфта, как говорится, если придется какие-то адреса ремонта менять. Бывают разные ситуации, когда, например, дорога за зиму выходит из эксплуатации и ее надо срочно ремонтировать. Мы каждый год в ручном порядке изменяем адреса проведения ремонтных работ в зависимости от состояния дороги и от влияющих внешних факторов. Поэтому мы торгуем не все объекты БКАД, а в основном крупные объекты.

В этом году стоит еще отметить такие интересные места, где будет ремонт по программе БКАД: это дорога Дубровка – Дедовичи. Мы сейчас капитально ремонтируем большой мост через реку Шелонь на подъезде к Дедовичам и дорогу от Порхова в Успенье.

– Чтобы не только мост, но и вся дорога была отремонтирована?

– Да, чтобы к нему вела полноценная дорога, чтобы жители Дедовичей или те, кто планирует приехать в Дедовичи, проехали по всей хорошей дороге, а не только по мосту. Хотя мост действительно очень капиталоемкий и дорогой получился. Но, к сожалению, ввиду его технического состояния по-другому сделать было нельзя. Поэтому было принято такое решение.

Плюс в том году мы в СНТ «Восход» сделали мост через реку Кебь. Тоже очень важный момент.

– Это практически на выезде из Пскова.

– Да, это если ехать по федеральной дороге в сторону Порхова по дороге Р-56. Там сделали мост. До этого там была временная переправа, и в половодье люди не могли добраться до своих дачных участков, потому что нет альтернативного подъезда. В 2020 году был построен мост. И в этом году в рамках нацпроекта силами ГБУ «Псковавтодор» мы полностью отремонтируем дорогу от федеральной до моста. Вообще наша политика такова, что мы не делаем по километру дороги. Если делать, то от а до я, как в случае с дорогой Дубровка – Дедовичи: сразу до Дедовичей весь участок. Может быть, где-то пришлось поприжаться, но зато мы за один раз сделаем дорогу и сразу граждане почувствуют, что едут по хорошей дороге. Куда приятнее и впечатлений больше оставляет, когда ты едешь по 20 километрам хорошей дороги, чем километр – по хорошей дороге, потом километр – по плохой.

Конечно, такие места тоже есть, и мы их не исключаем. У нас есть средство, которое предусмотрено в рамках содержания, и в рамках объемных работ мы, конечно, такие места, где надо сделать километр-два, каждый год в каждом районе реализуем. То есть помимо БКАД мы стараемся и другими способами в рамках содержания где-то с помощью подрядчика, где-то силами ГБУ «Псковавтодор» в деревне уложить асфальт, потребность граждан удовлетворять. Понятно дело, что все мы сразу не сделаем, но стараемся. Построен причал в Толбице.

– Да, по международному проекту.

– Дорога туда тоже оставляла и оставляет желать лучшего. И в этом году в рамках нацпроекта мы также туда полностью от Гдовки отремонтируем дорогу. У нас такой подход: берем целиком дорогу и начинаем ее делать до конца.

Значимые локации

– Планируем переходящие объекты, и среди них такие дороги, как платная дорога на Печоры. Печоры – это знаковое место для Псковской области, ее посещает большое количество людей.

– Нагрузка на эту дорогу большая.

– Да, и плюс она на границу ведет. Сейчас пандемия, интенсивность стала чуть меньше. Но когда рано или поздно это закончится, снова пойдет грузопоток через границу. Там будет, конечно, и туристический поток, и поток транзитного грузового транспорта, который соединяет российскую сторону с эстонской.

И дорога в те же самые Пушгоры тоже очень важная: большое количество туристов ежегодно посещает Пушкинские Горы. В самих Пушгорах дороги в более-менее хорошем состоянии, но на подъезде к Пушгорам мы хотим сделать полностью дорогу до Новгородки. Плюс еще в этом году запланировано, хотя еще не проторговано (сейчас средства экономии как раз подбиваем и туда отправляем), Пушкиногорское шоссе. Это дорога от Пушкинских Гор до Тригорского, она идет параллельно дороге Пушкинские Горы – Новгородка, но тоже в очень плачевном состоянии – тоже приводим в порядок.

Это не значит, что мы в других районах ничего не делаем. Мы в каждом районе обязательно что-то делаем: если в каком-то году не получилось, то на следующий год – обязательно.

Понятно, что основной критерий – это, конечно, интенсивность дорожного движения и значимость для Псковской области. Но я ни в коем случае не хочу обидеть другие районы, мы будем стараться сделать ремонт везде и понимаем, что наша задача – достигнуть 50 % норматива всех региональных дорог.

– К какому году?

– К 2024 году. По нацпроекту у нас показатель 44 %, но пока не будем так массово анонсировать: я знаю, что будут дополнительные средства, но не буду говорить о суммах. Мы попали в число 15 регионов, которые нуждаются в поддержке, потому что дорожная инфраструктура, к сожалению, очень сильно изношена. Поэтому работаем над тем, чтобы привлечь еще дополнительные средства, реализуем разные программы, в том числе развития сельских территорий, стараемся участвовать во всех программах, где возможно, чтобы как можно больше автомобильных дорог привести в нормативное состояние.

– Я каждый раз спрашиваю про объездную дорогу, про продолжение строительства и про новый мост – спрошу и в этот раз: что там?

– Из повторной экспертизы мы вышли, в ближайшее время проведем повторные конкурсные процедуры. Там есть определенные бюрократические составляющие, согласование с Москвой, поскольку деньги федеральные.

– Это про мост?

– Про мост и про всю объездную. Финансирование на этот год есть. Уже есть определенные договоренности и дополнительное финансирование на последующие годы.

– Все спокойно идет, да?

– Не скажу, что спокойно, но стараемся как можно больше ускорить процесс и, конечно, как можно быстрее будем стараться построить Северный обход. Задача-максимум стоит, будем исходить максимально из этого. Понятно, что люди устали от этой стройки, многие не верят в то, что это когда-либо закончится, но сделаем все, чтобы все-таки люди поверили в нас.

Чёрная метка

– Конкурсные процедуры, которые проходили в этом и в прошлом году, что показывают? Кто чаще всего выигрывает конкурсы на ремонт дорог – местные псковские подрядчики или из-за пределов региона?

– В принципе, не скажу, что рынок серьезно поменялся. Мы видим, что было в 2019–2020 годах, то и остается плюс-минус в 2021 году. А если говорим о небольших объектах, то там достаточно большое количество желающих, и в основном это местные псковские подрядчики. Если мы говорим о крупных объектах под 400 миллионов – там, конечно, игроки рынка достаточно большие.

– Но вопрос просто в объемах ресурсов, которые есть у этих игроков.

– Да, в объемах ресурсов. Во-первых, надо понимать, что небольшая организация, у которой оборот 100 миллионов в год, допустим, за 400 миллионов объект никогда не построит, это невозможно. У нее не хватит внутренних резервов, чтоб даже просто закупить материалы на этот объект.

Это не значит, что мы так ограничиваем конкуренцию. Где мы небольшие дороги ремонтируем – там, в принципе, пул подрядчиков достаточно разнообразный. Какой-то монополизации рынка нет. У нас есть как местные подрядчики, так и из других регионов, в основном из Санкт-Петербурга ввиду того, что просто это ближайший регион и там большое количество компаний. Поэтому, в принципе, пул подрядчиков остается плюс-минус таким же, ничего не меняется.

В числе основных подрядчиков у нас работает ОБЗ (петербургская крупная организация) и другие, из местных крупных – «Автомобильные дороги Пскова», «Дорстройсервис». В принципе, все подрядчики те же самые, что работали в том году. Но есть и определенные негативные, к сожалению, последствия того года.

– Чёрный список?

– Да, черный список. Мы недавно анонсировали, что два подрядчика были занесены в список недобросовестных, и они в том числе делали региональные дороги.

Допустим, то же самое СМУ-17: к сожалению, у них были трудности в Пскове с выполнением трех контрактов, и все три у них не получилось исполнить должным образом. Но в 2019 году они тоже выполняли работы на региональных дорогах – и в 2020 году мы не смогли их привлечь по гарантии. Сейчас мы подали на них в суд, учитывая, что есть банковская гарантия на гарантию, чтобы привлечь организацию за это.

«Лидерстрой», к сожалению, нас подвел по программе БКАД в Палкинском районе (дорога Рубцово – Амосово). К счастью, показатели мы выполнили, но есть в том числе неосвоение средств, ну и конечно, граждане не получили конечный результат – дорогу. В этом году нам придется изыскивать из своего бюджета средства, чтобы проторговать эту дорогу. В отношении федеральных денег пока Москва однозначного ответ не дает, конечно, есть еще надежда, что нам их восстановят, но не факт.

Буквально вчера или позавчера был еще один подрядчик в Пскове занесен в число недобросовестных. Я знаю, что еще ведется претензионная работа с двумя-тремя подрядчиками, по которым тоже, скорее всего, в ближайшее время будут поданы документы в ФАС для их занесения в список недобросовестных подрядчиков.

Занесут или не занесут – это уже зависит от решения ФАС, потому что есть моменты, когда заказчик где-то перегибает палку или даже банально неправильно оформляет документы. Но все мы учимся. В принципе, в том году мы несколько подрядчиков занесли в список недобросовестных, в этом году уже в январе месяце три подрядчика занесены в этот список.

249 новых автобусов

– Еще одна тема, которая всех интересует: автобусный парк. Все ли новые автобусы вышли на маршруты?

– Скажем так, процентов 90 всех автобусов вышло, но не потому, что они не готовы, а потому, что просто нет необходимости в стопроцентном единовременном их выходе. Среди тех 249 автобусов, которые мы закупили, разноклассовые автобусы, предназначенные для разного вида перевозок, то есть единовременно они все не должны быть на линии.

Это существенно помогло обновить подвижной состав в части возрастных показателей парк. Конечно, остались еще «Вольво» 1985 года выпуска, в Пскове ездят.

– Оранжевые?

– Да. Они старые, но на самом деле показывают достаточно хороший результат: учитывая то, что у них алюминиевый корпус, они достаточно долговечные, как показала практика. Конечно, все автобусы мы не заменили, честно скажу, работаем в этом направлении, изыскиваем возможности привлечь федеральные средства для того, чтобы продолжать обновлять подвижной состав.

Что касается городского парка, то, получается, 56 штук закупили в город Псков. Но, конечно же, это не гарантирует стопроцентный выход в день больше 100 единиц. Мы понимаем, что в пригороде города Пскова (это касается Палкино и многих других районов) необходим большой автобус: интенсивность большая, ездит много граждан, много кто в Печорах работает, приезжает в Пскове из Печор, из Палкино. Поэтому на такие маршруты зачастую приходится запускать большие автобусы (может быть, в дневное время – небольшие, а в утренние и вечерние часы – большие). Подвижной состав полностью мы, конечно, не обновили, но будем работать, изыскивать разные варианты, участвовать в дополнительных программах обновления подвижного состава.

– Получается, вопрос окончательно не закрыт?

– И не планировалось закрыть. Планировалось улучшить. Подвижной состав поменяли, часть автобусов спишем, часть автобусов уйдут на консервацию. Но после того, как в том году было много проблем, я не скажу, что мы на сто процентов решили их в этом году: были проблемы со сходом, с нехваткой подвижного состава. Сейчас мы купили автобусы в дополнение, есть резерв, но он небольшой.

На предприятие требуются и кондукторы, и водители. Неоднократно мне задавали вопрос по поводу бескондукторной системы, сокращения, увольнения кондукторов и водителей. Нет, они, наоборот, требуются: приехали новые автобусы, стало больше единиц техники, соответственно, нужно больше водителей и кондукторов. И эта нехватка сейчас имеется. Я призываю всех, кто желает поработать, прийти на «Псковпассажиравтотранс».

Недавно было письменное обращение по данному вопросу к губернатору, и там был позитивный отзыв сотрудников предприятия о том, что работать стало легче, лучше, но, конечно, уровень зарплат пока неидеален.

– Чаще, как правило, пишут какие-то негативные вещи.

– Позитива очень мало, к сожалению, но это не значит, что его нет. Конечно, идем мы по улице, споткнулись о камень – будем ругать камень, если мы ни обо что не споткнулись – никому не скажем, правильно? Это нормальный процесс, когда человек говорит то, с чем он не согласен, чем недоволен, и мы должны на это отреагировать. Но мы тоже фильтруем вопросы, потому что где-то это крик души, где-то действительная потребность, а где-то не всегда претензии обоснованы. Стараемся разъяснять данные вопросы для граждан. Но любые жалобы или обращения не остаются незамеченными или забытым. Просто есть вопросы, которые, к сожалению, требуют долгой проработки, долгого решения, моментально их невозможно решить. Конечно же, многие принимают это за отписки.

Разумный подход

– Еще один вопрос касается уборки дорог. Один наш читатель писал, что ездил в выходные в Санкт-Петербург, и жалуется на плохую уборку дорог. Правда, он не конкретизировал, в какой части не убраны дороги, но тем не менее.

– Может, ему не понравилось, как в Санкт-Петербурге убраны дороги?

– Может быть.

– Процесс уборки дорог мы стараемся контролировать. У меня сотрудники ежедневно на связи со всеми районами, выясняем проблемные точки, уточняем. Понятно, что появляются разовые обращения к нам и в Instagram к Михаилу Юрьевичу. Конечно, я иногда с Михаилом Юрьевичем обсуждаю этот вопрос, негодую на то, что люди не всегда обращаются в местную администрацию.

– Сразу напрямую, да.

– Сразу напрямую, и получается, что в этом процессе начинает быть задействовано уже много людей. Михаил Юрьевич пересылает вопрос, допустим, курирующему замгубернатора или мне, я – главе района. До исполнителей пока доходит – достаточно длинная цепочка, хотя зачастую просто можно позвонить в администрацию или в диспетчерские службы тех же самых федеральных и региональных дорог: не думаю, что люди будут отправлены куда-то далеко.

– Они бы пошли, просто дороги не расчищены.

– Если, кстати, такие случаи есть, вот как раз вот об этом точно надо сообщать.

– На грубость нарываются?

– Да, если грубо или неадекватно отвечают диспетчеры, обязательно надо говорить. Это касается и уборки дорог, и пассажирского предприятия – у них тоже есть диспетчерская. Надо обязательно информировать. Конечно же, людям надо разъяснять и объяснять, когда приедут и почистят их дорогу. Псков поделен на зоны: есть первостепенные, первоочередные дороги, которые надо почистить, есть вторые, третьи, четвертые.

– Региональные дороги и федеральные трассы вне города как часто должны убираться, с какой периодичностью? Были ли санкции для тех, кто плохо убирал дороги?

– Есть нормативы. На федеральных дорогах они свои, на региональных – немного другие. Есть штрафные санкции, предусмотренные законодательством, которые мы применяем к подрядным организациям. Но если говорим о региональных дорогах, то у нас их много где содержит «Псковавтодор», к ним сложно применить штрафные санкции. Но разъяснительные беседы мы в любом случае проводим. Я сам лично проезжаю по дорогам, даю замечания, может быть, кто-то еще присылает фотографии, и мы обязательно все отрабатываем. Штрафные санкции к «Псковавтодору» тяжело применить, тут решаем вопрос именно организационной работы в части персонала. Что касается федеральных дорог, претензионная работа ведется.

Но я все-таки призываю всех автолюбителей, помните об одном: один из самых главных пунктов правил дорожного движения – это, конечно, выбор скоростного режима передвижения в зависимости от состояния дороги. В эти выходные я ездил по дорогам, где было не очень хорошее покрытие. Не буду говорить, чтоб не компрометировать никого, где это было.

– Те, кто должен знать про неубранные дороги, уже знают.

– Конечно, они сразу об этом узнали. Но я скажу так, что я двигался со скоростью 20-30 км/ч – просто быстрее было опасно ехать, и я это прекрасно понимал. Большинство водителей это тоже понимали. Но некоторые пренебрегали пониманием того, что происходит на дороге, и ездили быстро. И не все хорошо заканчивали, к сожалению.

Понятно, что наша основная задача – убирать дороги вовремя, есть определенные регламентные сроки, которые мы должны соблюдать. Мы стараемся их перевыполнять: все-таки понятно, что сразу невозможно убрать все дороги, у нас нет столько единиц техники. Если говорить о федеральных операторах, то у них там тысячи километров дорог и много единиц техники. Конечно, в нашей региональной сети их значительно меньше, и начинаем мы с высокоинтенсивных трасс, идем, так скажем, по нисходящей и все дороги сразу не очистим. Конечно же, много обращений поступает зачастую по поводу муниципальных дорог в деревнях. Стараемся совместно с главами районов реагировать, отрабатываем. Но, конечно, поступают обращения, негатив поступает.

В прошлом и позапрошлом годах зимы как таковой не было, сложно с чем-то сравнивать. Не скажу, что все службы работают идеально, но я бы оценил эту работу на достаточно хорошем уровне, не идеальном, но на хорошем: исходя из средств материально-технического обеспечения, которые есть в области, это, в принципе, достойный результат. Но мы будем работать над тем, чтобы увеличивать материально-техническую базу подрядчиков. Что нужно для того, чтоб они это делали? Платить им за это достойные деньги. Поэтому будем стараться изыскивать средства, чтобы всем достойно платить за ту работу, которую они выполняют. Есть люди, которые набивают свои карманы, но мы все-таки исходим из того, что подрядные организации стараются пополнять свою материально-техническую базу и закупать новую технику в свои организации.

– Друзья, а я вас призываю: звоните и жалуйтесь или пишите в Instagram комитета по транспорту – там тоже быстро отвечают. Потому что я не уверен, что все жители знают, кому принадлежит данная дорога, и будут разбираться, куда звонить.

– Да, конечно, не все знают. Но в плане основных маршрутов, по которым ездишь, лучше узнать об ответственных за дорогу, чтобы понимать для оперативности, к кому лучше обращаться: если это местная дорога – то к местной администрации, если региональная – то к нам или в ГБУ «Псковавтодор», если федеральная – то в федеральную диспетчерскую службу (они полностью контролируют ситуацию во всех подвластных им регионах и быстро реагируют).