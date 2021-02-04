В школу – с удовольствием: как привить ребёнку интерес к учебе

12:54, 04 февраля 2021, ПАИ

Сообразительный, внимательный, самостоятельный и мотивированный на учебу ребёнок – мечта каждого родителя. Скажете, такого не бывает? Трехлетний опыт работы Школы устного счета «Соробан» говорит о другом. Как сохранить интерес школьника к учёбе, повысить успеваемость и научить креативно мыслить, в интервью Псковскому агентству информации рассказала руководитель школы Мария Андреева.

– Мария, как вам пришла идея открыть школу?

– Когда моему старшему ребенку исполнилось пять лет, я начала задумываться о том, как его подготовить к школе. Стала смотреть, что у нас есть в городе. Кружки, курсы, занятия — ничего из этого меня не заинтересовало. Хотелось чего-то эффективного в плане методик, потому что к тому моменту уже была наслышана от своих подруг о том, как они по несколько часов делают домашнюю работу с ребенком. Уже тогда я понимала, что у меня для этого нет ни времени, ни терпения. Продолжая искать, в соцсетях случайно увидела видео о том, как дети считают быстрее калькулятора. Я впечатлилась, стала разбираться. Оказалось, что речь идет не просто о подготовке к школе, а комплексном подходе для интеллектуального развития. Изучая информацию об этой методике, вышла на Школу устного счета «Соробан». В нашем городе такой не оказалось, я даже расстроилась, но меня поддержал муж, предложив ее открыть самой. Уже через два месяца я поехала учиться в Санкт-Петербург, а через три — мы приняли первых учеников.

– Их было много?

– Да, это направление три года назад было уже достаточно популярным, многие о нем слышали, поэтому, когда в городе школа открылась, люди пришли заинтересованные. У нас был хороший набор, и мы довольно быстро стали показывать результаты. Ну а дальше начало работать сарафанное радио. Мы активно рассказывали о результатах наших детей в городе: участвовали в мероприятиях, проводили мастер-классы в школах, на детских праздниках. Это только кажется, что дети, которые учатся у нас, — гении. На самом же деле, так сможет абсолютно каждый ребенок, нужно только найти к нему правильный подход.

– Когда школу открывали, проблем с кадрами не было?

– Мне очень повезло, потому что все мои педагоги пришли ко мне практически сразу. У нас довольно серьезный отбор. Любая кандидатура согласовывается с разработчиками методики. Педагоги проходят обучение и получают сертификат. Учиться они ездят в методический центр в Санкт-Петербург. И это не только методика по ментальной арифметике, но и методика работы с детьми и родителями, а это важно, потому что мы нацелены на результат.

– Три года прошло с момента открытия школы, интерес к ней по-прежнему высокий?

– Сейчас в принципе довольно сложная обстановка в сфере дополнительного образования. Формат дистанционного обучения добавил забот всем сторонам процесса. При этом период ограничений показал, что у родителей есть потребность в том, чтобы их дети обладали навыками самостоятельности: умели концентрироваться, быстро думать, решать поставленные перед ними задачи. Но технологии и методика нашей школы позволяют продолжать работу даже в таком режиме, показывая очень высокие результаты. Поэтому мы очень быстро адаптировались под новые условия работы.

– Вы тоже уходили на дистанционку?

– Мы уже неделю работали онлайн, когда ввели первые ограничения. Буквально в течение суток переформатировали всю платформу и технические средства и без потери качества продолжили занятия. Это позволило нам сохранить нашу существующую базу и привлечь новых клиентов. Конечно, это было энергозатратно для педагогов, потому что очень сложно в таком формате держать внимание детей, но мы справились. У нас даже появился новый проект. Увидев, насколько родителям сложно за детьми присматривать и работать одновременно, мы запустили онлайн-лагерь. Это был первый в Пскове лагерь, который полноценно работал весь день, сменяя деятельность каждый час.

– Лагерь был создан только для ваших учеников?

– Нет, все желающие могли его посещать. Начали мы с проведения бесплатных мастер-классов: шили маски, проходили квесты, учились быстро считать и читать, делали зарядку и даже пиццу готовили. Первые пару недель мы с детьми занимались бесплатно. Для нас, конечно, это еще и возможность показать, чем живет наша школа, как наши педагоги умеют детей увлечь. Когда поняли, что ограничительные меры продлевают, то открыли полноценный лагерь. С детьми занимались с 9:00 до 17:00, так что весь день они у нас были под присмотром.

– Это ж как надо постараться, чтобы держать внимание ребенка у компьютера так долго?

– Что мы с ними только не делали! Были у нас даже тематические дни, например день Италии, когда мы играли в мафию. Они к ним готовились и приходили в образах. Мальчики — в черных очках, девочки — в шляпках с вуалями. К нам присоединились школьники даже из Эстонии.

– На какой возраст лагерь был рассчитан?

– Большая часть детей была от семи лет и старше, но были мастер-классы и для малышей. У нас в школе условно учатся дети с пяти до одиннадцати лет, но это символическая граница. Если ребенок более старшего возраста хочет – пожалуйста, главное, чтобы он для себя понимал, зачем ему это надо, и был готов заниматься.

– Вы и сами этой методике обучались, что она вам дала?

– Мы, педагоги, все владеем этой методикой. Более того, у нас сейчас занимаются группы 30+. Методика ментальной арифметики - отличный тренажер для того, чтобы прокачать мозг. Взрослые точно так же учатся образному счету, а мы объясняем, как полученные навыки применять в работе с документами и большими объемами информации. До пандемии у нас занималась группа 55+. У них уже другая мотивация — это профилактика болезней памяти. Кроме того, это также люди предпенсионного возраста, и им надо как можно дольше держать мозг в тонусе. Самому старшему нашему студенту в этой группе 89 лет. Видели бы вы, как она ловко обращается с цифрами! Если про себя говорить, то методика научила меня быстро структурировать информацию, отпала необходимость что-то записывать. У всех результат проявляется по-разному. Одни замечают, что почерк стал ровным, другие — что стихи с первого раза запоминают. Родители отмечают, что дети быстро усваивают информацию, им легко дается написание сочинений и изложений, хорошо идут иностранные языки, наблюдается прорыв в творчестве и спорте.

– Этот навык не теряется или надо постоянно заниматься?

– Для детей курс обучения длится два года. Именно за это время все приобретенные умения переходят в навык. Это как на велосипеде научиться кататься. Да, через пять лет, если ты не будешь тренироваться, ты уже не будешь считать с такой скоростью, как считаешь сейчас, но развитая память, умение быстро сконцентрироваться, найти выход из любой нестандартной ситуации – останется. Это и есть цель наших занятий. Быстрый устный счет, который всех так впечатляет, это всего лишь инструмент, как тренажер в спортзале, он нужен для того, чтобы качать мозг.

– Мария, ваш проект признан лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей по итогам проведения регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года – 2020». Что значит для вас эта победа?

– С псковским Центром инноваций социальной сферы [уполномоченный представитель конкурса «Лучший социальный проект года – 2020» в Псковской области и организатор регионального этапа. – ПАИ] мы сотрудничаем с первого года открытия школы, постоянно получаем информационную поддержку, за что очень благодарны. Почему мы смогли победить в конкурсе? Год был непростым, как мне кажется, не все решились даже поучаствовать. Мы же подумали, что раз так активно включились во все эти перемены, то почему бы не показать результаты, которых мы достигли. Победа в конкурсе для меня и моей команды — знак, что мы идем в правильном направлении. Это возможность показать детям и родителям – у вас тоже так получится. И мы очень хотим, чтобы как можно больше детей смогли овладеть этими полезными навыками.

– В самом начале вы сказали, что затеяли все это, по сути, ради своего ребенка. Получилось?

– Сын начал заниматься в «Соробане» в 6 лет. К тому моменту, как пошел в первый класс, он складывал и вычитал трех- и четырехзначные числа на сумасшедших скоростях. У него до сих пор сохранился живой интерес к обучению, он нормально реагирует, если что-то не получается, потому что с неудачами научился справляться в «Соробане» и знает, что достаточно приложить немного усилий и все получится. Я не делаю с ним домашнее задание, а когда интересуюсь, что проходят в школе, он приносит мне свои тетради и с огромным удовольствием рассказывает и показывает. Для меня это самый главный результат от открытия школы.