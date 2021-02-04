Вандалы повредили трубы теплосетей в Пскове

12:49, 04 февраля 2021, ПАИ

В Пскове вандалы повредили трубы теплосетей. Соответствующее видео и фото разместили Псковские тепловые сети в своём Instagram-аккаунте.

На предприятии сообщили, что небрежное отношение жителей часто приводит к проблемам с наружными сетями теплоснабжения.

«Вандализм в отношении собственности предприятия – это уже перебор», - отметили на предприятии, добавив, что между зданием Пенсионного фонда и школой №23 был повреждён магистральный трубопровод.

По снимкам видеокамеры видно, как двое молодых людей сидели на трубах, после чего стали бить их ногами и прыгать на них.

Специалисты теплосетей отметили, что только 22 января завершился ремонт этих труб.

«Давайте будем благоразумны, не нужно портить чужое имущество, тем более что оно несёт тепло в наши с вами дома», - обратились представители предприятия, добавив, что нарушение изоляции приводит к сокращению срока службы трассы.