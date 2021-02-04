Псковские отели соответствуют пятизвёздочным европейским, заявили туристы из Индонезии

12:53, 04 февраля 2021, ПАИ

Туристы из Индонезии высоко оценили уровень гостиничного сервиса в Пскове, сообщила Псковскому агентству информации президент Ассоциации туроператоров Северо-Запада (АСТУР) Гелена Самохвалова. «Они сказали, что наши четырёхзвёздочные отели соответствуют пятизвёздочным европейским. И им есть с чем сравнивать», - заявила специалист.

Она отметила, что специалисты из Индонезии, интересующиеся историей, приезжали в Псков на новогодние праздники. «Они с трудом, но нашли возможность прилететь, чтобы изучить интересующие их вещи», - добавила Гелена Самохвалова.

Также Гелена Самохвалова рассказала, как её турфирме «София» удалось остаться на плаву в пандемию и чем жители Псковской области заменили заграницу.