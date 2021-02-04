Более 60 светильников осветят дорогу в деревне Ершово Псковского района благодаря нацпроекту

13:16, 04 февраля 2021, ПАИ

В этом году в деревне Ершово Псковского района вдоль дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье построят линию наружного искусственного освещения. Работы будут проведены в целях повышения безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Объект социально значимый. Ершово расположено вдоль оживленной трассы, в непосредственной близости от дороги есть школа, магазины. В темное время суток пешеходам передвигаться здесь небезопасно. Поэтому было принято решение построить здесь линию освещения. В прошлом году завершена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение госэкспертизы», – пояснил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Контракт на сумму около 8,8 млн рублей заключили заказчик работ ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядная организация ООО «Светосервис». Объект реализуется за счет средств областного бюджета и должен быть готов к 31 августа.

Согласно техническому заданию, в деревне Ершово осветят более 1,6 километра трассы. Для этого подрядчик смонтирует 61 светильник.

Начиная с 2019 года дорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье планомерно приводят в нормативное состояние. Участок трассы, проходящий через Ершово, был отремонтирован в 2019 году. Тогда же пешеходный переход в населенном пункте был оборудован импульсным светофором Т7 и барьерным ограждением.