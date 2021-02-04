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Культура

Курсы повышения квалификации преподавателей эстрадного пения проходят в Псковском колледже искусств

Курсы повышения квалификации преподавателей эстрадного пения проходят в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Курсы проходят в дистанционном формате. Участники курсов – 40 преподавателей эстрадного пения из более чем двадцати образовательных и культурно-досуговых учреждений Пскова и области, других регионов России – Калужской области, Татарстана (Лениногорск), Коми (Сыктывкар), а также студенты Псковского колледжа искусств.

В работе курсов принимает участие старший преподаватель эстрадно-джазового вокала факультета «Музыкальное искусство эстрады» и детской школы искусств Санкт-Петербургского государственного института культуры Наталья Решетникова.

Активное участие в разработке и реализации учебной программы принимают преподаватели специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Галковская, заслуженная артистка России Марина Курчавова, а также Екатерина Камалова и Аркадий Галковский. В программу курсов включены выступления педагогов, преподающих смежные дисциплины, необходимые в становлении вокалиста-эстрадника: Екатерина Иванова (ансамблевое пение), Ольга Урукова (хореография), Александр Суховский (сценическая речь), Тимофей Никогосов (музыкальная информатика).

Методикой работы в детском эстрадном ансамбле поделится преподаватель детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова Пскова Анна Рор. 

Вопросы устройства и функционирования голосового аппарата, гигиены голоса станут темой лекции преподавателя Псковского областного медицинского колледжа Светланы Красавиной.

Итоговой работой участников курсов станет прохождение Google-теста по тематике лекций и практических занятий.

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