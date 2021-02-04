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Общество

Ремонт Земской больницы продолжается в Невеле

Фото: газета «Невельский вестник».

Ремонтно-реставрационные работы главного корпуса Невельской межрайонной больницы (Земской больницы) продолжаются в Невеле, сообщает районная газета «Невельский вестник».

На днях подрядчик ООО «Империя – СЛ» получил дорогостоящее вентиляционное оборудование. Строители уже приступили к его установке.

Фото: газета «Невельский вестник».

За прошедшие пару месяцев уже налажено временное освещение объекта, установлены внешние видеокамеры наблюдения, разводится канализация и решаются вопросы с водоснабжением. Однако отопления пока нет. Из-за этого подрядчик пока не может приступить к внутренним штукатурным работам.

В ближайшее время работники подрядной организации приступят к монтажу лифта и полной замене электрической проводки.

Фото: газета «Невельский вестник».

Контракт на ремонтно-реставрационные работы подписан на трёхлетний период. В 2020 году подрядчик освоил более 19,8 млн рублей. В 2021 году планируется ремонт на 24 млн рублей. Такая же сумма выделена для проведения ремонтно-реставрационных работ главного корпуса Невельской больницы в 2022 году.

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