Ректор ПсковГУ рассказала, в каком формате начнётся обучение в новом семестре

15:50, 04 февраля 2021, ПАИ

О работе вуза в новом семестре рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в комментарии Telegram-каналу Ректоры.рф.

Наталья Ильина подчеркнула, что ПсковГУ не переходил на дистанционное обучение полностью. Был введён смешанный формат, при котором потоковые лекции проходили в онлайн-режиме, а практические и лабораторные занятия студенты посещали очно.

Ректор добавила, что в случае контактов с заболевшими группа отправлялась на дистанционное обучение на две недели.

«Такой формат работы позволил нам эффективно организовать учебный процесс при соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора», - отметила Ильина.

Новый семестр в ПсковГУ начнётся в таком же режиме. Студенты заочной формы обучения с дистанта переходят на смешанный формат сессии.

В общежитиях университета сейчас находятся 1073 студента. Все они готовы посещать очные занятия, заболевших коронавирусом среди них нет.

Минобрнауки России объявило о возвращении вузов к очному формату обучения с 8 февраля.