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Ударившей по лицу инспектора ГИБДД псковичке грозит до пяти лет тюрьмы

До пяти лет лишения свободы грозит псковичке, которая ударила по лицу инспектора ГИБДД. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

По версии следствия, 14 января 2021 года женщина ехала за рулём иномарки в нетрезвом виде. Инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову остановил автомобиль у дома № 37/2 на Октябрьском проспекте. Пытаясь воспрепятствовать составлению в отношении неё административного протокола, женщина ударила инспектора ГИБДД один раз рукой в лицо.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура Пскова взяла на контроль.

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