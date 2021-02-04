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Общество

Когда начнётся новая волна коронавируса, рассказал врач

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России, пишет РИА Новости.

Он заявил, что следующий рост числа заболевших в России будет, скорее всего, связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса, а наступит он с окончанием весны, то есть спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада. «Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — отметил он.

По мнению Мясникова, именно сейчас, на спаде, необходимо проводить масштабную вакцинацию, чтобы обезопасить себя на следующую волну. Прежние усилия по борьбе с вирусом врач назвал «шаманскими танцами с бубном», а вакцинация, по его мнению, стала первой действительно серьезной мерой.

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