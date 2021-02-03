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Спорт

Лучницы из Псковской области одержали победу на чемпионате России

Женская команда Псковской области по стрельбе из блочного лука одержала победу на чемпионате России, который прошел в Орле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Регион представили великолучанки Александра Савенкова, Кира Андреева и Софья Фадеева, которые занимаются стрельбой из лука более 10 лет. Тренирует спортсменок Виталий Андреев.

В четвертьфинале лучницы из Псковской области встретились с командой Калининградской области, в полуфинале – со спортсменками из Санкт-Петербурга. В финале великолучанки состязались с командой Республики Саха (Якутия). Великолукские спортсменки одержали победу с минимальной разницей в итоговых баллах.

Виталий Андреев заявил, что остался доволен выступлением команды. «Выход в финал был очень сложным — только перестрелка вывела команду к борьбе за первое место. Финальное противостояние также было упорным», — рассказал он.

Также медали в рамках российского первенства разыграли девушки. Великолучанки Ника Снеткова, Екатерина Корнева и Милана Мурзина вышли в финал командных соревнований среди спортсменок до 20 лет. Они заняли второе место, уступив команде из Москвы. В личном зачете второе место заняла Екатерина Корнева, она уступила золото представительнице столицы.

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