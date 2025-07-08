Турнир по пляжному волейболу «Пол – потолок» пройдёт в Пскове

10:41, 08 июля 2025, ПАИ

Турнир по пляжному волейболу «Пол – потолок» среди смешанных команд пройдёт на городском пляже Пскова 19 июля, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Победителей и призёров турнира наградят медалями, грамотами и призовыми из фонда взноса. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 17 июля.

Система проведения и расписание игр зависят от количества поданных заявок. Мячи на разминку не предоставляют, судейство осуществляют участники соревнований.

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