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Спорт

Турнир по пляжному волейболу «Пол – потолок» пройдёт в Пскове

Турнир по пляжному волейболу «Пол – потолок» среди смешанных команд пройдёт на городском пляже Пскова 19 июля, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Победителей и призёров турнира наградят медалями, грамотами и призовыми из фонда взноса. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 17 июля.

Система проведения и расписание игр зависят от количества поданных заявок. Мячи на разминку не предоставляют, судейство осуществляют участники соревнований.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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