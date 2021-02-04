Штрафы за незаконную рекламу «веселящего газа» введены в России

16:44, 04 февраля 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную рекламу «веселящего газа», сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

Теперь гражданам придётся заплатить за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота штраф от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам и ИП – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. При этом рекламная продукция и оборудование будут подлежать конфискации. Для предпринимателей и юрлиц предусмотрено также временное закрытие на месяц.

Поправки направлены на защиту жизни и здоровья граждан, и в первую очередь – молодежи.