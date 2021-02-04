В Псковском онкодиспансере удалось избавиться от очередей

17:00, 04 февраля 2021, ПАИ

В Псковском областном онкодиспансере, в который ежегодно обращается более 20 тысяч пациентов, удалось избавиться от очередей, сообщает ГТРК «Псков».

Кадровая проблема, остро стоявшая в онкодиспансере, постепенно решается. В прошлом году сюда пришли работать три доктора поликлинического звена, после этого очереди у кабинетов исчезли. Теперь не нужно получать направление у узкого специалиста. Если пациент в любом медучреждении получил результаты обследования с подозрением на новообразование, можно записаться на приём в диспансер напрямую по телефону или через регистратуру. Чтобы дозвониться было проще, здесь организовали линию с дополнительными номерами.

Специалистами пополнились и отделения рентген-диагностики, лучевой терапии, эндоскопии. В прошлом году по нацпроекту «Здравоохранение» онкодиспансер получил новые аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование и станцию иммуногистохимического окрашивания для лаборатории. В этом году ожидается поставка компьютерного томографа. Сейчас завершается монтаж второго линейного ускорителя.

«Что позволит минимизировать и очереди на получение лучевой терапии, и какие-то возможные задержки при техническом обслуживании. Будем оказывать такие виды лечения, как стереотаксическая лучевая терапия, чего не было в принципе, фотодинамическая лучевая терапия. Сейчас мы тоже этот метод лечения внедрим», - рассказал главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров.