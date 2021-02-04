Условия проживания 200 тысяч псковичей станут лучше после расчистки водоёмов

17:32, 04 февраля 2021, ПАИ

Заключены государственные контракты, которые позволят улучшить гидрографическую сеть реки Псковы и Чудско-Псковского озера и условия экологического проживания 200 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Контракты предусматривают разработку проектов расчистки участков Чудско-Псковского озера вблизи населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино Гдовского района и реки Псковы на территории Пскова. Проекты разработают в 2021-2022 годах в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

К 2024 году планируется провести расчистку участков акваторий общей протяженностью 11 км.