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Общество

Псковские студенты включат отреставрированный дом Беклешова в экскурсионные маршруты

Псковские студенты включат отреставрированный дом Беклешова в экскурсионные маршруты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь рассказала студентам Колледжа ПсковГУ о проекте «Наследие» программы сохранения и продвижения культурного и исторического наследия России и Латвии. В рамках программы, в частности, ведётся реконструкция дома Беклешова. По словам Кристины Кобызь, открытие в здании городской усадьбы информационного туристского центра запланировано на май.

«Мы сотрудничаем с университетом, например, со студентами направления «дизайн» мы разрабатываем брендбук псковского сувенира. И мы всегда рады, когда студенты помогают нам как волонтёры и как практиканты, - рассказала Кристина Кобызь. - Я также надеюсь, что новый туристский центр позволит многим молодым людям предложить свои услуги, остаться работать в Пскове».

В центре планируют открыть мастерские, где псковские ремесленники смогут проводить мастер-классы для горожан и туристов. По словам спикера, центр может стать местом для трудоустройства и самореализации студентов ПсковГУ разных направлений.

Автором музейно-выставочной экспозиции, которая будет размещена в доме Беклешова, является выпускница ПсковГУ направления «История» Анастасия Пантелеева.
 

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